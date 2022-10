MotoGP, Casey Stoner nel box Ducati: “Bagnaia merita il titolo”

Era il 2013 l’ultima volta che Casey Stoner ha fatto visita al paddock di Phillip Island, quando ha completato un giro d’onore con altre due star e connazionali, Mick Doohan e Wayne Gardner. Da allora la ‘MotoGP Legend’ aveva guardato da casa le gare casalinghe, ormai assuefatto da un mondo che aveva lasciato anzitempo e nel pieno della carriera. Quest’anno ha deciso di fare visita ad amici ed ex colleghi, ancora una volta sostando nel box Ducati per incitare la corsa iridata di Pecco Bagnaia. Qui le video highlights della qualifica

Stoner tifa per Bagnaia

Come successo a Portimao 2021, Casey Stoner offre consigli utili su setting e traiettorie. In gioco c’è una pagina di storia, perché l’ex pilota australiano è l’unico ad aver regalato un titolo MotoGP alla Ducati nel 2007. Quindici anni dopo Pecco Bagnaia ha la possibilità di ripetere la grande impresa: “Chiaramente Pecco merita un titolo“, ha detto il due volte iridato a MotoGP.com. “Può vincerlo quest’anno, e se non lo fa sono sicuro che tornerà a combattere l’anno prossimo“. Ma adesso provarci è un diritto e dovere, serve approfittare del fatto che “al momento Pecco sia in una posizione migliore” nella lotta al Mondiale. “Da metà stagione ha raccolto una quantità enorme di punti. Se Fabio ottiene un paio di buoni risultati ritroverà slancio e il campionato si farà difficile per Pecco”.

Casey “tecnico” nel box Ducati

Al fianco del pilota piemontese della Ducati c’è l’ex capotecnico di Stoner, Cristian Gabarrini, che ha contribuito non poco nella crescita personale di entrambi. “Ho molto rispetto per Pecco, è un pilota che riflette molto sulle cose e ha un grande rispetto per gli altri piloti. Inoltre, il suo capotecnico è un mio buon amico, è stato il mio capotecnico per sei anni“. Il destino di questa stagione MotoGP è nelle loro mani, a spingere l’azienda emiliana verso la vetta iridata contribuisce anche Casey Stoner con la sua presenza ai box. “Per me è bello lavorare con qualcuno che apprezza il tuo aiuto. Darò sempre il mio aiuto quando le persone giuste me lo chiedono“. Ricordiamo che dopo l’addio alla MotoGP è stato collaudatore Honda fino al 2015, una collaborazione interrotta dopo che la Casa giapponese ha preferito affidarsi quasi esclusivamente ai feedback di Marc Marquez. Fino al 2018 ha ricoperto lo stesso ruolo per Ducati.

I consigli della ‘MotoGP Legend’

La famiglia Stoner è ospite del team italiano nel giorno delle qualifiche MotoGP a Phillip Island, la sua presenza è di enorme incoraggiamento morale per Bagnaia. Non solo, perché il campione di Southport dispensa nozioni della sua lunga esperienza nel Motomondiale per aiutare Pecco. “Offro il mio punto di vista e la mia prospettiva, gli do semplicemente qualche consiglio. Quello che voglio è che traduca questo consiglio a modo suo, per capire ciò che gli dico e poi seguire il suo stile e le sue sensazioni. Questo a volte può significare un piccolo cambiamento nella sua traiettoria o nel modo in cui entra in curva e come regolare bene la moto, pensando più alla gara che non alle qualifiche“.

Foto: Motogp.com