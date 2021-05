MotoGP: Cancellato il GP in Finlandia, ritorna l’evento in Stiria

C'è un cambiamento nel calendario MotoGP 2021. Cancellato nuovamente l'esordio al KymiRing, aggiunto un secondo evento in Austria.

Ci sono novità per quanto riguarda il calendario MotoGP 2021. Il Gran Premio di Finlandia non si disputerà nemmeno quest’anno a causa della pandemia da Coronavirus e delle conseguenti restrizioni di viaggio. Reinserito quindi l’evento di Stiria, che avrà luogo dal 6 all’8 agosto, nel fine settimana che precede il Gran Premio d’Austria sempre al Red Bull Ring. Si lavora però per avere un minimo di pubblico sugli spalti in entrambe le circostanze.

A questo però si aggiunge il prolungamento del contratto con il KymiRing, che avrà un posto in calendario almeno fino al 2026. Come detto, dopo il doppio evento in Qatar ecco che avviene la stessa cosa anche in Austria. Si rivede quanto già successo nella stagione 2020, con quindi un secondo evento di Stiria dopo il debutto nello scorso campionato. Con appunto una minima presenza di pubblico dopo la totale assenza nella precedente edizione.

Il calendario aggiornato

28 marzo – GP del Qatar – Losail

4 aprile – GP di Doha – Losail

18 aprile – GP del Portogallo – Autódromo do Algarve

2 maggio – GP di Spagna – Jerez de la Frontera

16 maggio – GP di Francia – Circuito Bugatti, Le Mans

30 maggio – GP d’Italia – Autodromo del Mugello

6 giugno – GP di Catalunya – Circuit de Barcelona-Catalunya

20 giugno – GP di Germania – Sachsenring

27 giugno – GP d’Olanda – TT Circuit Assen

8 agosto – GP di Stiria – Spielberg

15 agosto – GP d’Austria Spielberg

29 agosto – GP di Gran Bretagna – Silverstone

12 settembre – GP d’Aragona – Aragón

19 settembre – GP di San Marino e della Riviera di Rimini – Misano Adriatico

3 ottobre – GP del Giappone – Motegi

10 ottobre – GP di Thailandia – Buriram

24 ottobre – GP d’Australia – Phillip Island

31 ottobre – GP della Malesia – Sepang

14 novembre – GP della Comunità Valenciana – Valencia

TBD – Gran Premio de la República Argentina – Termas de Río Hondo

TBD – Grand Prix of the Americas – Circuit of the Americas

Foto: motogp.com