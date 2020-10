MotoGP, cambio di orari a Le Mans! Diretta Sky Sport/DAZN, differita TV8

Si apre un altro tris di Gran Premi, primo round a Le Mans (con gran finale MotoE). Occhio agli orari di domenica 11 ottobre! Diretta Sky Sport e DAZN, differita TV8.

Da questa settimana scatta un’altra tripletta di GP per quanto riguarda il Motomondiale. Si corre sul mitico Circuito Bugatti di Le Mans, pronto ad accogliere MotoGP, Moto2, Moto3 ed anche MotoE. Per il campionato elettrico in particolare si tratta del gran finale, l’ultimo round in cui verrà assegnata la corona 2020. Una volta di più, stravolti gli orari domenicali per la sovrapposizione con la F1: warm up posticipati, cambia l’orario della Moto3, classe regina anticipata alle 13.00, dopodiché avremo Moto2 e l’ultima gara MotoE. La diretta del Gran Premio di Francia sarà garantita da Sky Sport MotoGP (canale 208) e da DAZN, mentre su TV8 saranno visibili qualifiche e gare in differita.

La programmazione Sky Sport/DAZN

Giovedì 8 ottobre

17.00 Conferenza stampa MotoGP

Venerdì 9 ottobre

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 1

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 1

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 1

12.30-13.00 MotoE Prove libere 1

13.15-13.55 Moto3 Prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP Prove libere 2

15.10-15.50 Moto2 Prove libere 2

16.10-16.40 MotoE Prove libere 2

Sabato 10 ottobre

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 3

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 3

11.45 MotoE E-Pole

12.35-13.15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13.30-14.00 MotoGP Prove libere 4

14.10-14.50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.10-15.50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16.15 MotoE Gara 1

Domenica 11 ottobre

9.00-9.20 Moto3 Warm Up

9.30-9.50 MotoGP Warm Up

10.00-10.20 Moto2 Warm Up

11.20 Moto3 Gara

13.00 MotoGP Gara

14.30 Moto2 Gara

15.40 MotoE Gara 2

La programmazione TV8

Sabato 10 ottobre

15.45 Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP e Moto2

Domenica 11 ottobre

14.15 Differita Moto3 Gara

16.00 Differita MotoGP Gara

17.00 Differita Moto2 Gara