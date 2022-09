MotoGP, incidente alla curva 1 di Misano: “E’ stato il caos”

La carovana della MotoGP resta di stanza a Misano per i due giorni di test IRTA di martedì e mercoledì, all’indomani di una gara che ha fatto faville sin dalla partenza. Un maxi incidente scaraventa sull’asfalto il trio piloti formato da Johann Zarco, Michele Pirro e Pol Espargarò, fortunatamente nessuno ha riportato gravi ferite. A scatenare la scintilla il sudafricano Brad Binder che ha toccato la Ducati GP22 del pilota francese che partiva dalla sesta posizione in griglia.

Partenza MotoGP da brividi

L’alfiere KTM scattava dalla quinta fila, è arrivato stretto in curva 1 ed ha pizzicato il manubrio della Desmosedici GP di Zarco. “Mi dispiace perché la mia gara era appena iniziata, sono stato colpito e sono caduto. Penso che fosse Brad Binder, ma è successo molto velocemente, ho appena visto il colore della moto“, racconta Johann dopo il GP di San Marino. “Mi dispiace perché purtroppo ho abbattuto anche Pirro ed Espargaró. È meglio voltare pagina e ricominciare da zero martedì per i test“.

Brad Binder conferma di aver sentito un tocco alla prima curva. “E’ stato il caos. Sono entrato dentro. Quando Zarco si è girato è diventato molto stretto. Penso che sia stato pizzicato nel mezzo, chiedo scusa se sono stato coinvolto. Ho sentito qualcosa sulla scarpa sinistra. Forse gli ho toccato l’ala. Probabilmente è bastato per far crollare la ruota anteriore“. Il contatto tra i due piloti della MotoGP ha scatenato un effetto domino che ha coinvolto anche il collaudatore Ducati Michele Pirro. “Sono caduto alla prima curva a causa di un contatto con Zarco“, ha spiegato con una certa stizza il pugliese. Per lui si è reso necessario il trasferimento al centro medico per accertamenti: la radiografia alla caviglia ha escluso fratture.

Pol Espargarò assolve Brad Binder

A sua volta il ducatista ha provocato la caduta della Honda di Pol Espargarò, rimediando una botta al polso sinistro. Nulla di grave per il minore dei fratelli di Granollers che conta di essere regolarmente in pista per il test di Misano. “Domani avrò sicuramente dolore, ma il giorno dopo andrà meglio. È importante che io possa fare i test perché ho molte cose da sistemare nella mia testa“. I commissari hanno etichettato l’episodio come incidente di gara e quindi non ci sono sanzioni. Niente da recriminare da parte di Pol Espargarò. “Sembra che Brad Binder sia stato aggressivo alla prima curva e poi abbia toccato Zarco, che si è scontrato con Pirro e Pirro con me. Può succedere al primo giro e non credo ci sia stato nulla di strano“.