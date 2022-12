MotoGP, boss Honda rassicura Marquez: “Collaboriamo con il reparto F1”

La stagione 2022 MotoGP non entrerà negli annali di storia della Honda come la più lieta da ricordare. I vertici giapponesi hanno l’obbligo di morale di mettere fine ad un ciclo negativo iniziato nel 2020 dopo l’infortunio di Marc Marquez nella prima gara di Jerez, in piena emergenza pandemia. Il più grande produttore di motociclette del mondo è finito all’ultimo posto nel Campionato Costruttori, nessuna vittoria negli ultimi dodici mesi, due podi come magro premio di consolazione.

La discesa di Marc Marquez

L’ultimo titolo mondiale in MotoGP risale al 2019, da allora Marc Marquez ha raccolto appena tre vittorie e si è dovuto sottoporre a quattro operazioni al braccio. Le condizioni fisiche sono in netto miglioramento dopo l’ultimo intervento dello scorso 2 giugno in Minnesota, la riabilitazione procede a gonfie vele a Madrid. Ma la diplopia resta una spada di Damocle che penderà per tutta la sua carriera e potrebbe risvegliarsi dopo una qualsiasi caduta. L’omero destro non dovrebbe dare più problemi, ma non sarà mai al 100 percento come prima dell’incidente nel luglio 2020. Marquez non ha vinto una gara nel 2022, ma ha mostrato segni di progresso nel finale di Mondiale, con una prima pole position in tre anni in Giappone e un podio in Australia. Adesso tutto è nelle mani della Honda, se saprà allestire una RC-V vincente, e del destino, perché altri infortuni potrebbero compromettere la sua già leggendaria carriera.

Obiettivi Honda in MotoGP

Koji Watanabe, presidente di Honda Racing Corporation, ha parlato del passato dell’azienda e degli obiettivi per il prossimo futuro nell’ambito dell’Honda Thanks Day tenutosi a Motegi alcuni giorni fa. “Non abbiamo festeggiato una vittoria in MotoGP nel 2022, ma Marc Marquez ci ha regalato un podio nella seconda parte della stagione“. Ben poca roba rispetto ai piani del colosso nipponico. “Il nostro obiettivo è il titolo MotoGP, questa è la massima priorità. E’ stata una stagione molto frustrante per noi. Per apportare miglioramenti stiamo lavorando con il nostro dipartimento F1 per migliorare il pacchetto aerodinamico 2023. Stiamo già vedendo i primi segnali di questa collaborazione“, ha spiegato Watanabe. Quanto prima la Casa dell’Ala dorata vuole rimettere le mani sui titoli piloti, costruttori e a squadre. “In futuro uniremo i nostri sforzi in modo da poter essere di nuovo più competitivi“.

