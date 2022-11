MotoGP, Marc Marquez a Motegi: coppia d’assi con Max Verstappen

A Motegi si celebra il ‘Thanks Day’ alla presenza di Marc Marquez e degli altri campioni a due e quattro ruote del marchio Honda. Una festa di fine anno per il marchio dell’Ala dorata dopo un’assenza di tre anni a causa della pandemia Covid. Ma stavolta a recitare il ruolo di leone è la Formula 1, con Max Verstappen e il compagno messicano di scuderia Sergio Perez, i piloti Alpha Tauri, Yuki Tsunoda e Pierre Gasly. Ma anche altri nomi noti tra cui il cinque volte campione di motocross Tim Gajser e il pluricampione di trial Toni Bou. E i piloti del WorldSBK, Iker Lecuona e Xavi Vierge.

Marquez e Verstappen vincono sui kart

All”Honda Racing Thanks Day’ hanno partecipato quasi 20mila spettatori sugli spalti del tracciato nipponico dove si corre il Motomondiale. Gli appassionati hanno potuto assistere a diversi eventi, come le esibizioni al volante della Red Bull RB16B 2021 con un design speciale in onore della Casa giapponese. Emozionante anche la sfida sui kart, quando si sono affrontati tutti i piloti HRC divisi in squadre in quella che è stata un’autentica competizione senza esclusione di colpi. A vincere è la coppia di assi formata da Max Verstappen e Marc Marquez, con Sergio Perez e Tim Gajser in seconda posizione e il duo Yuki Tsunoda e Tomoyuki Ogawa sul gradino più basso del podio. Infine i piloti Red Bull Racing e AlphaTauri si sono goduti un’esibizione con i kart elettrici, dove l’olandese campione F1 si è ritirato dopo un testacoda. A conquistare la vittoria ci ha pensato l’alfiere messicano.

Honda e una stagione MotoGP deludente

A prendere il centro della scena, al Twin Ring di Motegi e sui social, ci pensano le due star Marc Marquez e Max Verstappen. Il doppio volto della medaglia per il marchio HRC nella stagione 2022, con l’olandese campione del mondo del Circus e il fenomeno della MotoGP che ha chiuso l’anno con un solo podio e una pole all’attivo. Ritornato in sala operatoria lo scorso 2 giugno per la quarta operazione al braccio destro, il pilota di Cervera è a secco di vittorie dall’ottobre 2021 nel GP di Misano. Una delle immagini più attraenti del ‘Thanks Day’ ha visto Marc Marquez, che fa da ambasciatore della MotoGP, mostrare il prototipo Honda RC213V a Verstappen, Perez e Gasly.

Il campione F1 sulla Honda RC-V

Prima della sua esibizione, l’otto volte campione del mondo ha permesso loro di salire sulla moto, snocciolando qualche dettaglio sulle modalità di guida. “È più difficile salire in macchina“, ha scritto ironicamente Marc Marquez sui social. “Non sono sicuro che Verstappen sia d’accordo… È stato bello condividere questi giorni con la famiglia Honda in una così bella atmosfera“. Max Verstappen ha preferito non girare sul prototipo MotoGP, ma ha fatto un giro in sella ad una Honda Civic e ricevuto in regalo una NSX Type-S dal presidente HRC Koji Watanabe. Adesso sarà un inverno decisivo sul fronte delle due ruote, con gli ingegneri HRC che dovranno allestire il miglior pacchetto possibile per ritornare alla ribalta in Top Class.

“Come ho progettato il mio sogno” la biografia del mago Adrian Newey disponibile su Amazon