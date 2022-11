MotoE, verso il 2023: i nomi confermati, tutti i circuiti e le date

Nel 2023 ci saranno tante novità per quanto riguarda il campionato MotoE. Su tutte l’addio di Energica E l’arrivo di Ducati con la sua nuovissima V21L, che promette già un bel salto di qualità per quanto riguarda la classe elettrica. Ma non solo: da Coppa del Mondo a Mondiale vero e proprio a partire dal 2023, allo stesso livello quindi delle tre categorie ‘classiche’. A livello di calendario, non si comincia più dalla Spagna ma dalla Francia, confermate due tappe italiane, ma in tutto ci saranno 16 gare per decidere il nuovo re della MotoE. Per quanto riguarda i piloti, quattro volti nuovi e ben sette italiani tra i ragazzi finora confermati, con due sole squadre che devo ancora chiarire i loro programmi. Ecco nomi, circuiti e date per il 2023.

I piloti confermati

Tech3 E-Racing: Alessandro Zaccone-Hikari Okubo

Gresini Racing: Matteo Ferrari-Alessio Finello

SIC58 Squadra Corse: Kevin Manfredi

Aspar Team: Jordi Torres-María Herrera

Pons Racing: Mattia Casadei-Nicholas Spinelli

LCR E-Team: Eric Granado-Miquel Pons

Octo Pramac: Luca Salvadori–Tito Rabat

Intact GP: Randy Krummenacher-Hector Garzó

Avant Ajo: ?

RNF Team: ?-?

MotoE 2023, il calendario

I test

6-8 marzo – Circuito de Jerez-Angel Nieto, Spagna

3-5 aprile – Circuito de Barcelona-Catalunya, Spagna

Le gare

12-14 maggio – Le Mans, Francia

9-11 giugno – Mugello, Italia

16-18 giugno – Sachsenring, Germania

23-25 giugno – TT Circuit Assen, Paesi Bassi

4-6 agosto – Silverstone, Gran Bretagna

18-20 agosto – Red Bull Ring, Austria

1-3 settembre – Circuit de Barcelona-Catalunya, Spagna

8-10 settembre – Misano, San Marino

Foto: motogp.com