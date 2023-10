MotoGP, Bezzecchi sorprendente: “Sono arrivato stamattina alle 8”

Un grande Marco Bezzecchi quello visto nelle prove MotoGP in Indonesia. A cinque giorni dall’operazione alla clavicola fratturata, il pilota del team Mooney VR46 ha chiuso in terza posizione e si è guadagnato l’accesso diretto al Q2 delle Qualifiche. Tra l’altro, è arrivato venerdì mattina a Mandalika. Applausi per lui e per sua squadra.

MotoGP Indonesia, il bilancio di Bezzecchi

Bezzecchi al termine della giornata è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per raccontare tutto: “Sono arrivato stamattina alle 8, è stato un tour de force, ma ce l’ho fatta ad arrivare. Sto abbastanza bene, sinceramente mi aspettavo di stare un po’ peggio. Ovviamente, soffro un po’ durante il giro, soprattutto nelle staccate. Comunque non è male, abbiamo fatto davvero un buon lavoro a casa con Carlo e tutto lo staff del dottor Borsellini, che mi ha rimesso quasi a nuovo. Sono passati solo cinque giorni, è normale che faccia ancora fatica, però bisogna cercare di sfruttare al massimo le ultime gare ed era importante venire anche qua. Ci siamo impegnati tanto e sono contento“.

Il pilota romagnolo è stato anche protagonista di una caduta nel corso della prima sessione di prove: “Era meglio non cadere… Qui basta poco, ma forse stamattina non ho gestito il turno al meglio. Sono partito con molta calma, però poi mi sentivo bene e ho spinto troppo rispetto a quanto andavo piano all’inizio. Forse la moto non era pronta, anche se non ho fatto una cosa folle in quella curva in cui sono scivolato. Per fortuna non mi sono fatto niente. Nel pomeriggio l’ho gestita meglio. Devo comunque gestire le forze, perché non sono in formissima“.

Incognite fisico e gomma anteriore

Il terzo della classifica generale MotoGP deve essere bravo a gestire il suo fisico nel corso del weekend: “Mi dovrò gestire, oggi un po’ l’ho fatto. Sicuramente le staccate 1, 10 e 15-16 sono quelle in cui faccio più fatica. L’ultima è quella che soffro di più, perché lì non è facile tenersi su con le gambe dato che sei piegato e sei più sulle braccia, soprattutto quella destra perché sei piegato a destra. Ho cercato di gestirmi e alla fine c’ero ancora“.

Nel T3 e nel T4 la Ducati sembra soffrire un po’, forse non si riesce a far funzionare bene il pneumatico duro davanti: “Non ho visto cosa hanno fatto le altre Ducati – spiega Bezzecchi – però a me la hard anteriore non ha fatto impazzire. Ho una grande stabilità in frenata da dritto, quindi mi aiuta un po’ con la spalla, però da piegato non ho un grande feeling. Bisogna migliorare, perché secondo me in gara lunga servirà usare quella gomma per un discorso di usura. Come feeling non sono contentissimo della hard“.

Foto: Mooney VR46 Racing Team