Troy Corser torna a correre: nel trofeo BMW del British Superbike

Questo fine settimana a Brands Hatch non soltanto andrà in scena l’attesissima finale del British Superbike 2023, ma anche un clamoroso ritorno in gara. Nel monomarca ABK Beer 0% F 900 R Cup promosso da BMW Motorrad UK tornerà infatti a correre Troy Corser. Il due volte Campione del Mondo Superbike ha accettato l’invito, pronto a schierarsi al via con una delle identiche BMW F 900 R al via di questo trofeo.

IL MONOMARCA BMW F 900 R DEL BRITISH SUPERBIKE

La BMW F 900 R Cup è stata istituita quest’anno, accogliendo ad ogni round la presenza di quasi 40 piloti, alle volte con wild card d’eccezione del calibro di Michael Rutter. Nelle 8 gare finora disputate ha sempre vinto Richard Cooper, pluri-Campione britannico e, non da meno, ex-pilota ufficiale BMW Motorrad Motorsport, tanto da disputare un round del Mondiale Superbike al Nurburgring in sostituzione dell’infortunato Ruben Xaus.

IL RITORNO DI TROY CORSER

In quel weekend di gara del 2009 Cooper affiancò proprio Troy Corser, il quale con la casa dell’Elica lasciò ufficialmente le competizioni motociclistiche al termine della stagione 2010. Occasionalmente l’iridato 1996 e 2005 ha corso in questi anni con le moto storiche, proseguendo nelle sue svariate attività compresa la gestione di una propria scuola di guida.

CORSER A BRANDS HATCH NEL WEEKEND DEL BRITISH SUPERBIKE

Troy Corser tornerà così ufficialmente in gara nel fine settimana, oltretutto a Brands Hatch, tracciato dove ottenne 3 delle sue 33 vittorie in carriera nel Mondiale Superbike, più nello specifico nel 1996, 1998 e 2005, siglando nelle medesime stagioni sul tracciato londinese anche la pole position e/o Superpole.