MotoGP, Bastianini vince di grinta: “Ho spinto Bagnaia all’errore”

Una gara da ‘Bestia’ dal primo al 27° giro quella di Enea Bastianini, vincitore della terza gara in questa stagione MotoGP. Nonostante le tre cadute nel week-end l’alfiere del team Gresini Racing ci ha creduto sempre, anche dopo il warm-up domenicale, quando ha chiesto ad Alberto Giribuola e ai suoi uomini ai box di riparare in fretta e furia quella Ducati Desmosedici GP21. La sensazione di poter vincere era nell’aria, ma forse era più la speranza di un podio…

Bastianini vince il duello con Bagnaia

Chilometro dopo chilometro ha cominciato a crederci, è rimasto incollato alle due Ducati factory, prima di affondare il colpo su Jack Miller. Si avvicina a Pecco Bagnaia, danza fra due e tre decimi di distanza per qualche giro, a sette dal termine gli mette le ruote davanti e passa al comando. Il connazionale non ci sta e risponde all’assalto, prima di finire a terra. A quel punto il trionfo di Enea Bastianini viene servito su un piatto d’argento. “Sono troppo contento, è stato un week-end complicato anche se sapevo di essere veloce. Le tre cadute e la moto che si è fermata hanno compromesso il tutto. Ho cercato di restare tranquillo, alla fine il mio passo era buono, dovevo aspettare il momento giusto per provarci. Quando ho superato Jack Miller ho visto che anche Pecco Bagnaia iniziava ad essere impiccato e ho cercato di indurlo all’errore. Poi è caduto… E’ stata una vittoria incredibile, molto inaspettata“.

Il sogno del titolo MotoGP

Il successo di Le Mans arriva contemporaneamente alla notizia di un possibile passaggio di Jack Miller in KTM e apre le porte verso il team Ducati factory. Soprattutto alla luce della quarta caduta di Jorge Martin. “Per me significa tanto, abbiamo dimostrato che quando siamo a posto siamo veloci, quando non lo siamo fatichiamo un po’ troppo. Quello che ci limita è trovare la soluzione il prima possibile, ci lavorerò piano piano, avere vinto già tre gare mi rende molto soddisfatto“. Enea Bastianini ha chiesto di allestire subito la moto danneggiata nel warm-up, a fare la differenza la mescola media all’anteriore. “Sapevo che con quella moto mi trovavo meglio… Il vero problema era la gomma soft davanti che ci ha limitato per tutto il fine settimana ed è quella che ci ha fatto sempre cadere. Invece con la media andavo bene, questo è di buon auspicio e iniziamo a capire ciò che fa più per me“. Il sogno del titolo MotoGP adesso può diventare realtà.