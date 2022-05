MotoGP, Jack Miller: addio a Ducati, il mercato piloti apre le danze

Jack Miller ritorna sul podio a Le Mans, il secondo in questa stagione MotoGP dopo quello di Austin. L’australiano è partito subito forte prima di essere risucchiato da Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini nei primi giri di gara. Ma forse la vera notizia è che ‘JackAss’ dal prossimo anno sarà un pilota del team KTM factory, dove prenderà il posto di Miguel Oliveira al fianco di Brad Binder. A far trapelare la prima mossa di mercato piloti è Sky Sport MotoGP.

Il mercato MotoGP apre le danze

Il mercato della MotoGP piazza adesso la prima mossa qualora la notizia dovesse rivelarsi fondata. Già nelle scorse settimane Jack Miller aveva parlato di “vicenda politica” nel box Ducati, consapevole che il suo addio alla Rossa era ormai scritto. Da qui si è mosso in tempi record sul mercato trovando un accordo con KTM che ancora non è stato reso ufficiale. Dalla stagione 2023 al fianco di Pecco Bagnaia dovrebbe esserci il connazionale Enea Bastianini che, dopo la sua terza vittoria a Le Mans, dovrebbe aver cancellato ogni dubbio ai piani alti di Borgo Panigale.

Jorge Martin ha rimediato un’altra caduta in gara e colleziona il quarto ritiro nelle prime sette gare di questo campionato. Per il madrileno sembra quasi certa la riconferma nel team Pramac Racing. Dal prossimo anno dovremmo quindi vedere una coppia piloti tutta made in Italy nel team Ducati factory e potrebbero essere scintille dentro e fuori la pista. Al termine delle Qualifiche MotoGP di ieri l’alfiere torinese aveva espresso il desiderio di continuare a condividere il box con Jack Miller, preferendolo a Martin e Bastianini. Parole che sicuramente sono arrivate all’orecchio di Enea…

Bastianini verso il team Ducati factory

Un assaggio di sfida si è avuto già nel GP di Le Mans, con Bastianini che ha messo sotto pressione Bagnaia sin dai primi giri, spingendolo (psicologicamente) prima ad un fuori pista e poi alla caduta a sei giri dalla bandiera a scacchi. Ma in attesa di vederli con gli stessi colori possiamo goderci questa corsa al titolo MotoGP 2022: adesso il ‘Bestia’ inizia a crederci per davvero. E da Ducati ci sarà tutto il massimo supporto. “Abbiamo un accordo verbale per restare altri due anni in Ducati – spiega Carlo Pernat, manager di Enea Bastianini -. Avrà una moto ufficiale con lo sviluppo ufficiale e con le persone con cui lavora (Alberto Giribuola e Dario Massarin, ndr). Ducati deve decidere la strategia interna, la decisione ci sarà tra il Mugello e Barcellona“.