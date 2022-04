MotoGP, Bastianini primo zero: “Ho sbagliato, non è colpa del polso”

Enea Bastianini incassa il primo ritiro in questa stagione MotoGP e perde la leadership in classifica mondiale. Paga a caro prezzo la caduta nella prima sessione di qualifiche a Portimao, quando le condizioni dell’asfalto erano semi-asciutte ed era giunto il momento di tentare le slick. La gomma fredda ha causato l’incidente in cui ha rimediato una botta al polso, costringendolo a partire dalla 18esima piazza in griglia. Nei primi chilometri ha iniziato la sua bella rimonta guadagnando subito cinque posizioni dopo il primo giro, ma sbaglia alla curva 8 nel tentativo di sorpassare Pol Espargarò.

Bastianini e l’errore alla curva 8

Il pilota del team Gresini Racing non cerca alibi: “Inizialmente non ero a posto, sentivo male un po’ ovunque, soprattutto nella parte destra del corpo. Giro dopo giro ho visto che andava meglio, ma mi sono fatto prendere un po’ troppo, perché vedevo di avere un buon feeling con la moto, tutto andava liscio, poi ho fatto un errore“.

A 16 giri dal traguardo la caduta che ha messo anticipatamente fine alla sua gara. “All’inizio non avevo buone sensazioni, invece gli ultimi due o tre giri ho ritrovato la confidenza che mi mancava. Non ero sciolto come ad Austin, però mi sono lasciato andare… La forza non era tanta, usavo molto il braccio sinistro, ero arrivato lungo alla curva 7 e sono entrato alla 8 che ero largo. Non avendo troppa forza sul freno non sono riuscito a fare quello che solitamente riesco a fare con l’anteriore. Ma è stato un errore, non è colpa del polso“.

Pol Espargarò ostacolo insormontabile

Per tre lunghi giri alle spalle di Pol Espargarò, Enea Bastianini sentiva di averne di più pur non riuscendo a sorpassare, ha provato a spingere oltre il limite per superare l’ostacolo Honda. “Non riuscivo a passare Pol Espargarò. Ho perso un po’ di terreno, ho spinto più forte e ho commesso un errore. Abbiamo lavorato bene, la moto era buona anche sull’asciutto. Non so cosa avrei potuto fare, ma qualche posizione potevo ancora guadagnarla. Sono partito subito carico, forse troppo“.

L’analisi del capotecnico Giribuola

Il capotecnico Alberto Giribuola riassume i nove giri compiuto dal pilota romagnolo. “Enea ha avuto delle buone sensazioni durante la gara, stava cercando di capire dove superare Pol, si è un po’ innervosito per questi controsorpassi ed ha fatto un errore. Pur non avendo provato qui il set-up era buono, vuol dire che abbiamo una buona base e con delle piccole modifiche possiamo essere competitivi. Quando cerchi di recuperare e vuoi stare davanti sono cose che capitano“.

