MotoGP, Bastianini-Martin: Ducati e il mistero dei contratti

Enea Bastianini chiude il venerdì di prove libere MotoGP a Jerez con il secondo crono di giornata. Ottimo risultato per accedere direttamente alla Q2, ma il pilota del team Gresini pensa anche in ottica gara. Con la media al posteriore, che sarà la mescola largamente adottata per affrontare i 26 giri di gara, il feeling non è ancora ottimale, mentre con la soft le sensazioni sono decisamente migliori. “Non male nel time attack, ma sul passo non siamo velocissimi. Ci manca grip, ho difficoltà a mettere potenza a terra“.

Bastianini e il feeling con la media

Nel week-end di Portimao ha rimediato una botta alla mano per una caduta nel Q1, le condizioni non sono preoccupanti. “La mano va abbastanza bene con l’antidolorifico, mentre al mattino ha fatto più male. Con la gomma media ho cercato di lavorare un po’, non sono stato veloce come speravo e avevo molto spin al massimo angolo, non riuscivo ad andare sul gas e non riuscivo a frenare come volevo io. Con la soft la situazione è migliorata. Alla fine sono riuscito a fare un buon time attack“. Enea Bastianini deve trovare ancora la giusta intesa con l’anteriore della sua Ducati GP21 per pensare di avere un buon passo. “Venerdì positivo ma non alla grande, fatico ancora a usare il davanti. Però non sono mai stato così veloce il venerdì, devo avere le stesse sensazioni con la gomma media e non solo con la soft“.

Il mercato piloti MotoGP

Nel paddock di Jerez si rincorrono le voci sul mercato piloti della classe MotoGP. C’è un certo mistero su chi prenderà il posto di Jack Miller nel team Ducati factory, dai vertici di Borgo Panigale silenzio assoluto. In corso c’è il ballottaggio tra Jorge Martin ed Enea Bastianini, anche se per alcuni i giochi sembrano già stabiliti a favore del madrileno. A parlare è Carlo Pernat, manager di Enea: “Le opzioni scadono a fine giugno. Martin ha già accettato la Ducati ufficiale o il team Pramac, noi seguiremo la stessa operazione. Saranno entrambi della Ducati, uno nel team ufficiale, l’altro nel team satellite a seconda dei risultati… E’ una partita aperta su entrambi i lati, la scelta verrà fatta entro giugno“. Ma il veterano Max Biaggi contraddice il manager ligure: “Per me Jorge Martin ha firmato in rosso al 99,9%. Magari non verrà mai a galla… Carlo ha interessa a dire così. Conoscendo le persone che sono coinvolte per me ha già firmato. Ovviamente da italiano io sceglierei Enea“.