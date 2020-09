MotoGP, Barcellona: Warm Up, Quartararo al comando e cade

Fabio Quartararo svetta nel warm up in Catalunya, nonostante una scivolata. Segue Takaaki Nakagami, terzo Valentino Rossi davanti a Franco Morbidelli.

Ultimo turno prima della gara MotoGP che vede Fabio Quartararo in testa alla classifica dei tempi. Con caduta, ma il pilota Petronas SRT manda un segnale in vista della competizione, che ricordiamo oggi scatta alle 15:00. Balzo in avanti di Takaaki Nakagami, che in questa sessione è 2°, segue Valentino Rossi davanti al poleman Franco Morbidelli. Chi può vincere? Anche in questa occasione sarà una gara da non perdere.

Una volta di più, turno piuttosto freddo a livello di temperature, seppur soleggiato. Ultima occasione per svolgere gli aggiustamenti finali in vista della gara, oltre a testare le gomme. Come si supponeva (eccezion fatta per Smith, con la media posteriore) sono tutti in azione con la doppia soft, considerata la scelta ottimale anche per la gara. Da segnalare uno scossone per Quartararo, che finisce lungo nella ghiaia prima di cadere.

Certo non il miglior momento, ma il pilota francese aveva inanellato una serie di giri che gli avevano permesso di portarsi davanti. Stava continuando su quella strada, visto il casco rosso acceso nel primo settore, prima della caduta. Episodio simile anche per Binder a pochi minuti dalla fine, ma attenzione a lui ed alle altre KTM per la gara… Ricordiamo l’analisi dei ritmi in vista del Gran Premio.

La classifica

Foto: Petronas SRT