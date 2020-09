WMX Motocross, il folle volo di Courtney Duncan (VIDEO)

Courtney Duncan, 24 anni, è la campionessa Mondiale di motocross femminile in carica. Ma nel GP di Lombardia non tutto è filato liscio...

Courtney Duncan, 24 anni, è la neozelandese che nel 2019 ha vinto il Mondiale Motocross Femminile (WMX), approfittando dello stop per maternità della nostra Kiara Fontanesi, sei volte iridata. Nel terzo round disputato a Mantova, la piccola Courtney ha dominato la prima manche ma nella seconda, mentre rincorreva la doppietta, è stata protagonista del folle volo che vedete nel video qui sopra. Un salto calcolato male, che per fortuna si è risolto senza alcuna conseguenza fisica.

Ragazze d’acciaio

Le protagoniste del motocross in rosa sono donne d’acciaio. Che non esitano ad affrontare polvere, fango, fatica. Ogni manche Mondiale dura 20 minuti più due giri, e con il nuovo format iridato determinato dalla pandemia, a Mantova le ragazze hanno disputato due corse nel breve volgere di tre ore. Causa questo incidente, Courtney ha perso la vittoria del GP Lombardia che aveva in pugno, venendo superata in classifica dalla nostra Kiara Fontanesi arrivata terza, anche lei dovendo fare i conti con diverse disavventure.

Volata Mondiale

Le migliori quattro del Mondiale sono racchiuse in 14 punti. Guida la tedesca Larissa Papenmeier, vincitrice del GP Lombardia, inseguita dall’olandese Nancy van der Ven e dalle due regione Duncan e Fontanesi. Restano due GP alla fine, il prossimo di nuovo a Mantova mercoledi 30 settembre. Gran finale il 1 novembre a Pietramurata, in Trentino. Saranno scintille, ma bisognerà stare attente ai salti…