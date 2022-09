MotoGP, Bagnaia risponde a Quartararo sui “tre anni di galera”

La battaglia per il titolo MotoGP si gioca sul filo del rasoio e delle sanzioni altrui. Ogni piccolo vantaggio può essere utile in questa stagione dove Fabio Quartararo cerca di prendere il volo verso il titolo, Pecco Bagnaia e Aleix Espargarò provano ad incollarsi alle calcagna per non farlo scappare via. La sanzione del pilota Ducati dopo le FP1 è un punto a favore del campione Yamaha e in conferenza stampa diventa argomento del giorno.

La battuta di Quartararo

Dopo l’errore involontario commesso ad Assen, in cui ha rovinato la gara del rivale Aprilia, Quartararo ha scontato un Long Lap Penalty. I vertici Yamaha hanno criticato apertamente la penalizzazione, ma Fabio l’ha saputa smaltire senza troppi problemi a Silverstone (8° al traguardo). Le tre posizioni in griglia inflitte a Pecco Bagnaia gli sembra una sanzione troppo “soft: “Con gli amici scherzavamo… Se fossi stato io avrei preso tre anni di galera (ride). Ma va bene così, anche se il penalty è sicuramente un po’ più leggero per lui. Per me non è un problema“. I commissari hanno spiegato che il pilota Ducati ha commesso per la prima volta questa infrazione e quindi è una penalizzazione di avvertimento. In caso di recidiva beccherà il “giro lungo”.

La risposta di Bagnaia

Bagnaia incassa responsabilmente la decisione del FIM Panel MotoGP, riconosce di aver sbagliato pensando erroneamente che la sessione di libere fosse terminata. Ma non manca di rispondere a Quartararo nel debriefing del venerdì. “L’anno scorso gli hanno dato una penalità per aver corso con la tuta scoperta, cosa molto pericolosa . Quest’anno ad Assen ha fatto un sorpasso un po’ rischioso , che forse è stato punito troppo duramente, ma ha causato la sua caduta, incidendo anche sulla gara di un altro pilota. Quindi penso che il mio rallentamento nelle FP1 non sia paragonabile“.

Weekend MotoGP in salita

Cambierà l’approccio alle qualifiche per Pecco Bagnaia, costretto a conquistare una prima fila che si trasformerà in seconda per via della sanzione. In caso di pole position domenica scatterà dalla quarta piazza. “Avrà sicuramente un impatto notevole , non tanto sulla velocità e sul passo di gara, ma sulle qualifiche. Dovrò raggiungere la prima linea a tutti i costi. Partire dalla seconda fila sarebbe comunque accettabile, ma partire dalla terza comincerebbe a complicarsi“. Nelle FP2 di Misano il piemontese della Ducati ha rimediato anche una caduta senza conseguenze. “Ho toccato la linea bianca e sono caduto nel tentativo di sorpassare. È stata colpa mia“.