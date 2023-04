MotoGP, Bagnaia: “Preferisco sfidare i piloti della VR46 Academy”

Francesco Bagnaia è arrivato a Austin determinato a riscattarsi dopo l’inaspettata caduta in Argentina che gli ha fatto perdere un podio e tanti punti. Vuole reagire e conquistare dei buoni risultati in questo weekend in Texas.

Sono assenti Enea Bastianini e Marc Marquez, due che al COTA sono forti e che sarebbero stati dei rivali temibili. Ciò non significa che il campione in carica della MotoGP abbia la strada spianata verso la vittoria. Ci sono altri avversari pronti a dargli del filo da torcere.

MotoGP Austin, Bagnaia vuole scordare Termas

Bagnaia in conferenza stampa ha confermato di non aver ancora capito il motivo della caduta in Argentina, però deve guardare avanti: “Con il team ho cercato di capire perché sono caduto, ma non abbiamo trovato una ragione. Difficile dare una spiegazione. Ora dobbiamo pensare a questo weekend, Termas è già nel passato. Non è il momento di pensare al campionato, però è anche giusto non correre troppi rischi. Ora voltiamo pagina, questo weekend è uno dei miei preferiti. Adoro Austin, una delle piste più esigenti, e credo che saremo più preparati quest’anno“.

Pecco ha spiegato perché pensa di poter essere maggiormente competitivo al COTA nel 2023: “Penso che nei primi due settori saremo molto veloci. La nuova moto è più agile e quindi può andare meglio nel primo intermedio, lo scorso anno faticavo un po’ a seguire gli altri piloti perché perdevo tempo in frenata. La nuova moto ci aiuterà“.

Pecco e la possibile sfida con Bezzecchi

Il pilota Ducati viene interpellato sulla possibilità che l’amico Marco Bezzecchi, vittorioso in Argentina e ora leader della classifica MotoGP, possa essere un rivale per il titolo: “Tutti conosciamo il talento e la velocità di Marco. Ma è presto per fare dei nomi, siamo all’inizio di un campionato lungo. Dobbiamo tenere i piedi per terra, lavorare e spingere. Sicuramente Bez sarà competitivo durante la stagione. Se dovessi scegliere un rivale, preferirei averne uno della VR46 Academy rispetto a un altro“.

A Bagnaia piace la sfida con i colleghi della VR46 Riders Academy, amici che diventano avversari da battere quando si va in pista: “Le battaglie che facciamo qui sono più pulite di quelle che facciamo a casa. Questo è il miglior momento dell’Academy, stiamo crescendo tanto e quest’anno abbiamo fatto un passo avanti in termini prestazionali. Siamo intelligenti da capire che se collaboriamo a casa possiamo essere tutti davanti in MotoGP. Dobbiamo essere intelligenti anche quando facciamo le battaglie“.

Pecco sui forfait di Bastianini e Marquez

Bagnaia risponde anche sul fatto che l’assenza del duo Bastianini-Marquez possa rendere meno impegnativo questo weekend ad Austin: “Marc era sicuramente uno degli uomini da battere, anche Enea. Difficile sapere anno dopo anno come andrà. Sappiamo che il livello della Honda non è lo stesso di stagioni fa, invece noi siamo cresciuti. Forse per Marquez sarebbe stato più complicato, anche se sarebbe venuto qui per lottare per vincere. Ci sono due avversari in meno, però il livello della gara sarà comunque alto“.

Non poteva mancare un quesito sulla sprint race: “A me piace – ammette – anche se il sabato è la giornata più difficile del weekend, perché abbiamo tante cose da fare. Dobbiamo abituarci“.

Foto: MotoGP.com