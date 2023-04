MotoGP, Bezzecchi difende il primato: “Adesso torniamo al lavoro”

Marco Bezzecchi e il team Mooney VR46 hanno avuto una settimana di riposo per metabolizzare la vittoria in Argentina, la prima nella classe MotoGP per entrambi. Ad Austin si corre la terza tappa stagionale e la squadra di Valentino Rossi arriva da leader del Mondiale grazie al suo pilota romagnolo che ha collezionato un podio e una vittoria a Termas e ora guida a quota 50 punti.

Bezzecchi difende la leadership

Per i piloti del Motomondiale sarà uno dei weekend più impegnativi in calendario, dove lo scorso anno la Ducati ha fatto la sua bella figura con la vittoria di Enea Bastianini. A dimostrazione che il prototipo di Borgo Panigale può adattarsi ad ogni tracciato, anche nella versione antecedente a quella factory. La fame vien mangiando e nel box di Tavullia nulla viene precluso dopo l’inizio scoppiettante di Bezzecchi. La leadership nel campionato MotoGP è sicuramente una bella sensazione, ma l’obiettivo iridato non è ancora una meta pianificabile.

Con 19 weekend da disputare e 38 gare utili per fare punti meglio restare con i piedi ben saldi a terra. “Siamo alla terza gara, è ancora prestissimo, ma è una bella sensazione in ogni caso. Mi sono goduto il momento, la scorsa settimana abbiamo festeggiato, ma adesso torniamo al lavoro con maggiore motivazione – ha detto Marco Bezzecchi -. Austin è un GP difficile da sempre, già con il vecchio format. Dal punto di vista fisico è forse la gara più impegnativa del calendario, in più è un tracciato estremamente tecnico. Con la Ducati ho sempre avuto buone sensazioni alla guida e sfruttiamo al massimo questo fattore per tenere il passo dei più forti già da venerdì“.

Luca Marini cerca continuità

Luca Marini ha centrato il primo podio in MotoGP nella Sprint Race in Argentina e punta a consolidare le buone sensazioni con la Desmosedici GP22. La priorità sarà quella di partire subito forte dalle prove libere, indispensabili per entrare direttamente nel Q2 e sistemare al meglio la moto. “Sarà fondamentale lavorare meglio degli altri e partire bene da venerdì. Comprendere i reali valori in campo perché, con il nuovo format, tutto è cambiato, soprattutto sulle piste su cui non abbiamo avuto occasione di girare nella off season. Fare una buona qualifica – ha ricordato il fratello di Valentino Rossi – sarà cruciale per entrambe le distanze di gara“.