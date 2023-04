Superbike, Gabriele Ruiu nel Mondiale “Ci vediamo ad Assen”

25 Piloti in griglia tra cui sei italiani. Da Assen parteciperà al Mondiale Superbike anche il team B-Max con il giovane pilota romano Gabriele Ruiu, su BMW. La squadra di Massimo Buna farà solo le gare europee ed in più parteciperà al National Trophy con Eddi La Marra che in cuor suo spera sempre in una wild card iridata a coronamento della sua carriera.

“Abbiamo ancora un po’ di lavoro da fare ma la M1000 è performante, la squadra ha lavorato bene. Siamo molto soddisfatti dai test e ci vediamo ad Assen” scrive Gabriele Ruiu. Durante l’inverno è stato corteggiato da vari team, in particolare da quelli del CIV, ma sembrava chiaro che sarebbe rimasto con Buna con cui gareggia dal 2021 ed ha instaurato un buon rapporto. L’anno scorso Ruiu ed il B-Max hanno corso nel Mondiale ad Aragon, Assen e Misano conquistando un diciassettesimo posto come miglior piazzamento. Ruiu era andato a punti nel Mondiale Superbike nella stagione 2018. All’epoca aveva sostituito Yonny Hernández al team Pedercini negli ultimi due round stagionali ed aveva centrato la top 15 in tre occasioni. A proposito del team Pedercini, da Assen sarà presente con Isaac Vinales. La squadra mantovana si è rinnovata un po’ in tutti i settori ed è pronta a ripartire dopo alcune stagioni difficili.

In pista dall’Olanda anche Motoxracing con Bradley Ray ed in questo caso l’asticella è più alta. La squadra di Sandro Carusi ed il pilota inglese sono fiduciosi ed ambiscono ad un ruolo importante.

Foto Social Team B-Max