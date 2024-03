MotoGP, Bagnaia e la Ducati GP24: “Ho qualcosa che mi mancava”

Nel 2023 il campionato MotoGP si era aperto a Portimao e Pecco Bagnaia era partito con il botto, vincendo sia la sprint sia la gara lunga. Proverà a ripetersi, consapevole delle difficoltà di tale impresa. In ogni caso, cercherà di lasciare il Portogallo ancora da leader della classifica generale. In passato è stato molto forte sull’Autodromo Internacional do Algarve e pertanto sarà uno di favoriti del weekend.

MotoGP Portimao, le aspettative di Bagnaia

Il pilota ufficiale Ducati è entusiasta di correre a Portimao: “Questo è uno dei miei circuiti preferiti, mi piace guidare qui, sembra un mix tra Mugello e Sachsenring. L’anno scorso un inizio perfetto, sono piuttosto fiducioso e penso che con la moto 2024 potremo essere ancora più competitivi in alcune parti della pista. Non vedo l’ora di iniziare il weekend“.

Pecco spera di iniziare il fine settimana meglio rispetto a Lusail, dove aveva vissuto un venerdì un po’ complicato: “In Qatar non abbiamo avuto la stessa situazione negativa dell’anno scorso, dove avevo faticato da venerdì a trovare un buon assetto. Semplicemente abbiamo avuto un problema nella prima giornata, non siamo riusciti a lavorare in modo normale. Credo che le regolazioni della moto possono fare la differenza, ma meno che in altre piste. Si tratta più di trovare il giusto feeling“.

Partire davanti è sempre importante, però il tre volte iridato spiega che c’è margine per fare delle rimonte e battagliare: “Nel 2022 ero partito ultimo e sono arrivato ottavo. Penso sia una buona pista per i sorpassi, non ci sono tanti rettilinei lunghi che rendono difficili le frenate. Qui si può battagliare, anche se sorpassare non è mai semplice, perché qui ci sono piloti top. Credo che questa sia una delle piste in cui i piloti possono fare più la differenza, ci sono tante curve veloci e poche lente. Molto dipende dal feeling che il pilota ha con la moto“.

Aldeguer, Aprilia e KTM

Ducati ha ufficializzato la firma di Fermin Aldeguer per il biennio 2025-2026 (con opzione per un rinnovo di altri due anni. Bagnaia ha speso parole positive per l’attuale pilota del team SpeedUp in Moto2: “È uno dei più veloci della nuova generazione. L’anno scorso ha fatto cose straordinarie negli ultimi gran premi. A Phillip Island mi ha colpito tantissimo, nelle qualifiche ha fatto un tempo che qualche anno fa in MotoGP gli avrebbe fatto guadagnare la seconda o la terza fila. È incredibile. Se lui e il suo entourage sapranno tenere la calma cercando di crescere passo dopo passo, potrà fare un ottimo lavoro senza pressione. Ha il potenziale per essere forte. Ci sono tanti piloti spagnoli in MotoGP perché stanno facendo un ottimo lavoro in Spagna con i giovani, anche io ero andato là da ragazzino per migliorarmi, perché il livello era più alto“.

Successivamente il campione MotoGP è stato interpellato sulle rivali Aprilia e KTM: “Qui Maverick ha fatto molto bene l’anno scorso, arrivò secondo, in Malesia e Qatar l’Aprilia è sembrava veloce. KTM e Aprilia siano simili, con KTM un po’ più avanti. Ducati è un mix delle due moto ed è più competitiva in questo momento“.

Bagnaia su Ducati GP24 e futuro

Il rider piemontese ha ribadito che con la Desmosedici GP24 si trova meglio rispetto alla GP23: “Credo che sia migliore per il mio stile di guida, mi sono adattato rapidamente perché mi ha dato qualcosa che la moto dell’anno scorso mi mancava. In termini di velocità sul giro non penso ci sia una differenza enorme, è una questione più di feeling. Penso che le differenze si vedranno meglio più avanti“.

Infine, ha ribadito che aver rinnovato con Ducati è qualcosa di positivo, perché può pensare solo a correre e non a questioni contrattuali: “È qualcosa che io e Ducati volevamo. La pressione è la stessa, perché vuoi sempre essere primo. Non parlare del futuro ti permette di concentrarti di più su te stesso e su quello che devi fare“.

