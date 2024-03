Fermin Aldeguer “Ho firmato con Ducati due mesi fa, ora penso alla Moto2”

In una MotoGP sempre più frenetica a livello di mercato piloti, conosciamo già un debuttante per la prossima stagione mondiale. Fermin Aldeguer è stato uno dei ragazzi al centro dell’attenzione alla vigilia delle prime prove a Portimao. Avanti con la sfida in Moto2, ma dopo l’annuncio che approderà in classe regina con Ducati. La firma c’è stata da tempo, ora però Aldeguer è più sereno e può pensare solo alla sua stagione. Ancora da chiarire però cos’è successo a Lusail, lo strano problema di gomme non ha ancora trovato una causa.

Dalla Moto2 alla MotoGP nel 2025

“Sono molto contento di poter fare il cambio con Ducati in MotoGP”. Chiaramente uno dei grandi argomenti è la firma ufficiale, confermata proprio nei giorni scorsi. “Ho firmato due mesi fa” ha spiegato l’attuale pilota Speed Up. “Volevamo annunciarlo più in là, ma adesso che è stato detto posso rimanere concentrato sulla Moto2”. Non nasconde infatti di essere stato un po’ condizionato dalle tante domande dell’ultimo periodo riguardo il suo futuro. Circolava infatti da tempo la voce del suo ingaggio da parte di Ducati per l’approdo in classe regina, una situazione che non l’ha aiutato a stare tranquillo e concentrato. “In Qatar ho sentito la pressione” ha ammesso Aldeguer. “Ora che c’è stato l’annuncio la mia stagione inizia a Portimao, pista con cui ho un gran feeling”.

Mistero gomme in Qatar

Serve infatti dimenticare immediatamente quanto accaduto al Lusail International Circuit. Mentre il compagno di squadra Alonso Lopez si avviava con grande sicurezza verso la fine del suo digiuno di vittorie in Moto2, Fermin Aldeguer è stato uno dei piloti che hanno accusato serie difficoltà a livello di gomme. Come mai? “Non abbiamo fatto tanti giri con quella nuova gomma, ma non sappiamo cosa sia successo in gara” è la risposta del giovane pilota murciano. “In generale sono sempre andato bene, anche nei test invernali. In gara in Qatar invece l’anteriore era distrutta: abbiamo pensato ad un problema di set up o al mio stile di guida, ma ancora non sappiamo come mai.”

