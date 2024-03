MotoGP, Pedro Acosta “Le braccia stanno bene, in Qatar errore di gomme”

Pedro Acosta ha già sorpreso ed esaltato alla sua prima uscita in MotoGP. Lo stesso rookie GASGAS Tech3 però invita a lasciar perdere l’evento in Qatar, che lui stesso definisce “irreale” in primis per i test svolti poco prima dell’inizio della stagione. Smentisce poi quanto detto anche da Pit Beirer: nessun problema alle braccia a Lusail, solo una errata gestione delle gomme e quindi l’inevitabile sofferenza negli ultimi giri. Acosta preferisce tenere un basso profilo, ma non per questo non sarà da tenere d’occhio…

Verso il secondo round MotoGP

“Portimao è una delle mie piste preferite assieme all’Australia” ha sottolineato Pedro Acosta alla vigilia dell’inizio del fine settimana MotoGP sulla pista portoghese. “Sarà difficile perché ci arriviamo senza test, ma cerchiamo di realizzare un weekend solido.” Come detto, invita poi a lasciare da parte quanto visto al Lusail International Circuit. “Quella in Qatar è stata una gara un po’ “irreale”. Qui a Portimao si riparte da zero e con i piedi per terra” ha infatti rimarcato l’unico debuttante MotoGP di quest’anno.

“Le braccia stanno bene”

“Era dalla Moto3 che non avevo questo feeling con l’anteriore” ha però ammesso Acosta, tornando quindi per un attimo al primo appuntamento della stagione MotoGP in Qatar. “Dobbiamo imparare però a gestire le gomme”. Nessun problema alle braccia quindi, com’era stato indicato anche da Pit Beirer. “Le braccia stanno benissimo, è stato un errore nella gestione delle gomme” ha sottolineato, spiegando così il vero problema. “In Moto2 con le Dunlop potevamo fare 24 giri a tutto gas, senza pensare alle gomme. Mi serviva questo errore per imparare.”

Foto: Red Bull GASGAS Factory Racing Tech3