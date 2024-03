Nuccio Zerbo, l’inossidabile “Tranquilli, correrò anche quest’anno”

“Ciao a tutti se qualcuno ha bisogno di un meccanico o un coach per il CIV sono libero”. Sebastiano Nuccio Zerbo ha pubblicato questo post su Facebook ed alcuni lo hanno letto come un possibile addio alle competizioni. Allarme rientrato. Il pilota originario di Catania ha quasi 53 anni ma non pensa assolutamente a lasciare le competizioni, anzi. “Tranquilli, non smetto – dice Nuccio Zerbo a Corsedimoto – l’idea di lasciare le corse non mi sfiora neppure. Ovviamente non parteciperò al Campionato Italiano Velocità quindi sono a disposizione per lavorare nei box. Ora sto valutando possibili collaborazioni professionali. Io sono un pilota ma pure un meccanico ed un coach: un po’ un tuttofare. L’esperienza nelle corse non mi manca certo e credo di potermi occupare di varie cose sia a livello tecnico che a supporto dei piloti”.

Nel corso della sua lunghissima carriera Nuccio Zerbo ha collezionato oltre 80 titoli, più di 800 successi e 1500 podi (leggi qui). Numeri da record che aumentano di anno in anno nonostante la sua età. Anche nel 2023 ha provato l’emozione del successo ed ha terminato poi la Dunlop Cup al secondo posto lottando per il titolo fino all’ultima gara. La data di nascita per lui è solo un numero stampato sui documenti, nulla di più. Ha ancora la voglia, l’entusiasmo, la passione di un ragazzino.

“L’anno scorso è stato tutto sommato positivo, ho fatto secondo in campionato però io voglio vincere. Ora sto definendo gli ultimi dettagli per la stagione 2024. Al momento non posso dire in quale campionato gareggerò però correrò, con l’entusiasmo di sempre e la stessa voglia di salire sul gradino più alto del podio. Voglio arricchire ancora la mia micollezione di vittorie”.

