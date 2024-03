MotoGP, Quartararo tra Yamaha e nuova sfida: “Deciderò presto”

Quest’anno il mercato MotoGP sarà molto interessante, visti i tanti contratti in scadenza a fine 2024. Le prime mosse sono state di Ducati, con il rinnovo di Pecco Bagnaia e l’ingaggio di Fermin Aldeguer. Quali saranno le prossime? Sicuramente c’è tanta curiosità di vedere cosa farà Fabio Quartararo nel 2025. Con la Yamaha non sta vivendo una fase facile ed è normale che stia valutando anche altre opportunità.

MotoGP, Quartararo parla del futuro

Interpellato dal sito ufficiale MotoGP all’Autodromo Internacional do Algarve, ha detto una cosa importante: “La decisione arriverà presto. Non so esattamente quando, però non spenderò mesi per fare una scelta“.

Quartararo non tarderà a decidere, anche se vuole dare del tempo a Yamaha per mostrare il prodotto degli sforzi fatti in questi mesi. Ha riconosciuto che ci sono stati grandi cambiamenti rispetto al passato, però non sono bastati per riportarlo subito in lotta per le posizioni più importanti. Certamente le nuove concessioni MotoGP sono uno strumento che il team di Iwata sfrutterà per cercare di ridurre il gap. A tal proposito, proprio a Portimao ci sarà un test Yamaha nella giornata di lunedì, quindi subito dopo il Gran Premio del Portogallo.

Quale sarà la scelta di Fabio?

Il pilota francese ha affrontato l’argomento anche con Sky Sport MotoGP e ha ribadito certi concetti, sia sulla M1 sia sul suo futuro: “La nostra moto è migliorata, ma i rivali hanno fatto uno step più grande del nostro e quindi non abbiamo la possibilità di puntare a vincere. Per il mio futuro stiamo parlando un po’ con tutti, penso sia interessante farlo. Non passeranno mesi e mesi prima di prendere una decisione, presto prenderò la mia strada per il futuro. Non dico che arriverà tra poco, però non aspetterò tanto tempo. I soldi sono un fattore impattante per tutti, ma voglio un progetto che mi piaccia e mi permetta di arrivare ai risultati che voglio“.

La Yamaha vuole provare a trattenerlo, però rischia seriamente di perderlo se non farà i progressi che Quartararo si attende. Recentemente è emersa con forza l’ipotesi Aprilia, che vuole un top rider per il biennio 2025-2026 e vorrebbe investire proprio su Fabio.

Foto: Instagram