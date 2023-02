MotoGP, Bagnaia promuove la Ducati GP23 a Sepang: “Ritmo incredibile”

È stata una prima giornata di test MotoGP incoraggiante per Francesco Bagnaia e Ducati. A Sepang la nuova Desmosedici GP23 si è rivelata subito veloce. Ha chiuso con il quinto tempo assoluto a 387 millesimi dal leader Marco Bezzecchi, ma non ha fatto un vero time-attack oggi. In compenso, il ritmo è stato eccellente.

Il team italiano ha provato una carena evoluzione rispetto a quella della GP22, ma anche un’altra nuova a “effetto suolo” che serve per aumentare il carico aerodinamico in fase di piega e a mantenere la moto più aderente all’asfalto, così da poter disporre di maggiore grip in curva. Ovviamente, Pecco ha utilizzato anche il prototipo dello scorso anno per delle comparazioni.

MotoGP, test Sepang: Bagnaia felice della Ducati GP23

Bagnaia è particolarmente contento di come sono andate le cose oggi in Malesia: “Sono molto felice – ha detto a Sky Sport MotoGP – perché nel pomeriggio ci siamo concentrati sull’utilizzo delle gomme usate e abbiamo fatto dei run incredibili. Ho utilizzato entrambe le moto. Avere quel ritmo è stato molto positivo e possiamo essere molto contenti della prima giornata. Domani ci focalizzeremo sul provare la sprint race, però dobbiamo anche sistemare delle piccole cose che ci possono aiutare molto“.

Il campione in carica non si può sbilanciare su quelli che sono i reali valori in pista, però sente comunque che rispetto a inizio 2022 si trova in una condizione tecnica molto migliore: “I test vanno sempre presi con le pinze. Ciascuno svolte un lavoro diverso. Martin è stato molto veloce oggi, anche Enea come ritmo, ma ognuno provava cose differenti. È difficile ora tracciare la linea del potenziale di ciascun pilota. Io sono molto tranquillo, rispetto a un anno fa è tutta un’altra storia“.

Ricordiamo che l’inizio della scorsa stagione fu molto più complicata del previsto per Ducati. Troppi cambiamenti rispetto alla base già ottima del 2021 e in un primo momento non era stata trovata la giusta strada. È servito un po’ di tempo per esprimere tutto lo straordinario potenziale di moto e piloti.

Pecco su nuova carena e Bastianini

A Pecco è stato chiesto un giudizio anche sulla nuova carena portata da Ducati a Sepang: “Ci ha aiutato abbastanza per la frenata – spiega – però ci sono delle cose da mettere a posto a livello di setting. Fa un lavoro molto diverso sulla moto. Quella standard è un’ottima base per comparare il tutto. Diciamo che la carena è stato il cambiamento che ho sentito di più, è positivo e ne sono contento“.

Bisogna lavorarci, però le sensazioni sono state incoraggianti. Incoraggiante anche l’inizio di collaborazione con Enea Bastianini, suo nuovo compagno di squadra che oggi ha chiuso al terzo posto (a +0″132 da Bezzecchi): “Abbiamo lavorato bene insieme – racconta – e durante la pausa pranzo abbiamo chiacchierato in merito al feeling avuto con le cose provate. Per il momento tutto sta filando liscio“.

Il clima è assolutamente positivo nel box Ducati. Tutto è andato per il verso giusto oggi. Chiaramente, è presto per esaltarsi. La concorrenza non sta a guardare e continuerà a lavorare sodo per battere lo squadrone rosso.

Foto: Ducati