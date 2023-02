MotoGP, Bastianini: “Bagnaia ed io pronti a collaborare”

Tre mesi dopo la conquista del titolo MotoGP e la giornata di test Irta a Valencia, Pecco Bagnaia e Ducati ritornano in pista. Dal 10 al 12 febbraio saranno tre giorni di test ufficiali per mettere a ferro e fuoco la nuova Desmosedici GP23. Nell’altro angolo di box ci sarà il neo arrivato Enea Bastianini che dovrà prima familiarizzare con il box e il suo nuovo capotecnico Marco Rigamonti. Al termine della pausa invernale la Casa di Borgo Panigale vuole ripartire subito forte per difendere il trono iridato.

Pirro subito in testa

Nello Shakedown Test ci ha pensato il collaudatore Michele Pirro a raccogliere i primi dati utili sulla Ducati GP23 e svolgere il lavoro preliminare. Ciò che ha attirato l’attenzione sulla nuova Desmosedici è stato il pacchetto aerodinamico “effetto suolo” rivisitato e due diversi terminali di scarico. Nella terza e ultima giornata il tester pugliese ha segnato il miglior crono assoluto, unico a scendere sotto il muro dei 2’00”. “Sono soddisfatto del lavoro svolto in questi tre giorni“, ha detto il 36enne di origine pugliese. “Abbiamo percorso tanti chilometri sull’asciutto e sul bagnato, per un totale di oltre 170 giri. A causa del meteo variabile, abbiamo dovuto concentrare buona parte del programma nell’ultima giornata di test, che si è svolta interamente su pista asciutta“.

Il ritorno del campione MotoGP

Per il campione del mondo MotoGP Pecco Bagnaia sarà la prima occasione di ritornare in sella alla sua Ducati nel 2023. A poco più di un mese dall’inizio del Mondiale potrà studiare i nuovi aggiornamenti della Rossa emiliana per provare a difendere il titolo. L’unica incognita sarà il meteo, con la pioggia che potrebbe fare la sua comparsa nel fine settimana. “Sono contento di tornare finalmente in pista sulla mia Desmosedici GP. Durante l’inverno mi sono allenato costantemente per arrivare pronto a questa stagione. Ora ci aspettano tre giornate di test molto impegnative ed importanti. Avremo molto lavoro da fare e sarà importante riuscire a smarcare subito alcuni punti per evitare di commettere errori“.

Bastianini-Bagnaia in tandem

Dopo la prima giornata “in rosso” a Valencia nello scorso novembre, Enea Bastianini proverà a intraprendere questo nuovo capitolo factory con il piede giusto. Deve acclimatarsi al nuovo ambiente tecnico, al suo fianco non ci sarà più Alberto Giribuola e l’ambiente familiare del team Gresini. “Saranno tre giornate davvero importanti, che mi permetteranno anche di conoscere meglio la mia nuova squadra, con la quale ho già rotto il ghiaccio nel primo test di Valencia. Io e Pecco collaboreremo in questo test per individuare subito la strada da seguire e arrivare pronti al prossimo test in Portogallo“. Il conto alla rovescia sta per terminare.