Motomondiale subito in azione in Austria. Turni MotoGP, Moto2 e Moto3 in diretta su Sky Sport e DAZN, differita qualifiche e gare su TV8.

Nemmeno il tempo di festeggiare quanto fatto a Brno che il Motomondiale si sposta in Austria. Questo fine settimana ed il prossimo avrà luogo il doppio round al Red Bull Ring di Spielberg. Tappa di casa per KTM, fresca di successo con Brad Binder in MotoGP, ma occhio a Fabio Quartararo in cerca di riscatto. Sarà la prima gara Moto2 per Enea Bastianini da nuovo leader iridato, mentre in Moto3 Albert Arenas (KTM) è pronto a farsi valere ancora. Tutti i turni saranno trasmessi in diretta esclusiva sia su Sky Sport MotoGP (canale 208) che su DAZN, mentre TV8 manderà in differita qualifiche e gare delle tre categorie.

La programmazione Sky Sport/DAZN

Giovedì 13 agosto

17.00 Conferenza stampa piloti

Venerdì 14 agosto

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 1

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 1

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 1

13.15-13.55 Moto3 Prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP Prove libere 2

15.10-15.50 Moto2 Prove libere 2

Sabato 15 agosto

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 3

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 3

12.35-13.15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13.30-14.00 MotoGP Prove libere 4

14.10-14.50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.05-15.45 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 16 agosto

8.40-9.00 Moto3 Warm Up

9.10-9.30 Moto2 Warm Up

9.40-10.00 MotoGP Warm Up

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 15 agosto

15.30 Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP e Moto2

Domenica 16 agosto

13.45 Differita Moto3 Gara

15.00 Differita Moto2 Gara

16.30 Differita MotoGP Gara