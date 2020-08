Albert Arenas non si fa fermare dal piede dolorante: è 2° a Brno ed aumenta così il margine iridato. "20 punti che valgono come una vittoria."

Albert Arenas lascia Brno, direzione Spielberg, con un margine più ampio in classifica iridata. Il pilota Aspar Team ha corso in condizioni difficili (qui le immagini del suo piede), ma non si è risparmiato, completando il quarto GP Moto3 2020 in seconda posizione. Il leader della entry class del Motomondiale ha cercato a tutti i costi il miglior risultato possibile, senza risparmiarsi e tagliando infine il traguardo in seconda posizione. E pensare che non era nemmeno sicuro di riuscire a disputare questo evento fino a qualche giorno fa…