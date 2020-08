Turno infrasettimanale per la MXGP che mercoledi 12 agosto gareggia di nuovo sulla sabbia di Kegums. Tony Cairoli riscossa? Diretta TV su RaiSport

La MXGP ha preso casa in Lettonia: dopo l’evento dello scorso week end, il terzo di questo tormentato 2020, sono previsti due ulteriori appuntamenti sullo stesso tracciato sabbioso di Kegums. Il GP di Riga si corre domani (mercoledi 12 agosto), il prossimo fine settimana seguirà il GP di Kegums. La Lettonia scorsa ha battezzato il primo, storico successo della GasGas con l’olandese Glenn Coldenhoff. Qui sopra la sintesi TV delle due gare.

Tony Cairoli alla riscossa?

Il quarto dei sedici appuntamenti confermati (più due ancora in stand by) è importante per Tony Cairoli che domenica scorsa è incappato in una giornataccia, condizionata da due incidenti in partenza. Il fuoriclasse siciliano della KTM è finito solo tredicesimo nella classifica del GP, perdendo terreno nei confronti di Jeffrey Herlings e Tim Gajser, che capeggiano la classifica iridata divisi da appena quattro punti.

Il GP in diretta su RaiSport

Questa la programmazione televisiva del GP Riga, mercoledi 12 agosto:

11:00 MX2 Gara 1 – Diretta Eurosport2

12:00 MXGP Gara 1 – Diretta RaiSport ed Eurosport2

15:00 MXGP Gara 2 – Diretta Raisport

23:00 MX2 Gara 2 – Differita Eurosport2

23:30 MXGP Gara 2 – Differita Eurosport2