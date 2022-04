MotoGP Austin, Prove 3: guizzo di Fabio Quartararo, 5 Ducati in Q2

La zampata del campione MotoGP in carica nel turno più importante. Fabio Quartararo si prende la testa della classifica nelle FP3, che vale anche il best lap della classifica combinata. Lo seguono due Ducati, Enea Bastianini e Jack Miller, ma sono cinque in tutto i ragazzi in rosso direttamente in Q2, nonostante alcune cadute. Ci sono anche Marc Márquez ed altre due Honda, per finire con una Suzuki, non manca qualche sorpresa tra i nomi rimasti fuori. Ecco com’è andato il terzo turno di prove libere.

Prove Libere 3

Si riparte dai riferimenti della seconda sessione di libere, con Johann Zarco in bella evidenza e primo di un quintetto Ducati in top ten provvisoria. Pochi minuti e registriamo un primo incidente, quello di Alex Márquez alla curva 12, senza conseguenze. Il turno più importante vede presto due Rosse in vetta, ovvero Bastianini e Zarco, ma con tempi provvisoriamente ben più alti di quanto visto nelle FP2. Un turno a lungo tranquillo, ma la battaglia arriverà in seguito, con una top ten da conquistare o mantenere. Iniziano Nakagami ed Aleix Espargaró, si complicano invece le cose per Martín, a terra alla curva 16 a meno di un quarto d’ora dalla fine. Enea Bastianini mette il turbo e realizza il tempo di riferimento del fine settimana, con tantissimi caschi rossi e piloti all’attacco fino alla fine. A referto anche una scivolata per Mir, a terra pure Zarco e Brad Binder quasi alla bandiera a scacchi… Ma il ducatista e l’iridato 2020 sono tranquillamente in top ten, mentre in vetta brilla Fabio Quartararo, autore di un ottimo giro finale. Fuori invece Alex Rins, che si vede cancellato l’ultimo giro da Q2 per bandiere gialle.

La classifica FP3

La classifica combinata

I settori migliori

Foto: motogp.com