Moto2 Austin, Prove 3: Jake Dixon al top tra cadute e bandiere gialle

Sembrava un finale di FP3 ormai diretto verso un Fermín Aldeguer scatenato, con tanto di nuovo record assoluto. Ma il suo giro più quelli di tanti altri sono stati cancellati per cadute e conseguenti bandiere gialle. Una classifica quindi in movimento, ma rivista ben oltre la bandiera a scacchi, con Jake Dixon infine al comando della classifica combinata, con Augusto Fernández, Aron Canet ed il talento di Speed Up a seguire. Tony Arbolino tiene alto il tricolore, brutte notizie invece per il leader Moto2 Celestino Vietti… Ecco com’è andata.

Prove Libere 3

Si riparte dalla classifica combinata seguita alla seconda sessione di libere di ieri, con Fermín Aldeguer in vetta. La prima sorpresa è trovare Celestino Vietti fuori dalla top 14 provvisoria, sarà un turno impegnativo per rientrare. Un’altra notizia è che il rookie Sean Dylan Kelly, pur acciaccato, è a posto dopo il botto di ieri, quindi regolarmente in azione. Oggi ecco comparire anche Niccolò Antonelli, al primo turno del weekend dopo i problemi di stomaco che l’hanno fermato ieri. I tempi sono più alti di quanto visto nelle FP2, con Canet provvisoriamente al comando a circa 3 decimi dal best lap di Aldeguer. Nei minuti finali abbiamo una serie di cadute in sequenza, iniziando con Chantra per poi continuare con Lowes, Navarro (nello stesso punto del britannico e sembra con bandiere gialle) ed Acosta. Negli stessi attimi inizia l’assalto vero e proprio al miglior tempo dopo un turno tranquillo, con quindi qualche cambio anche in classifica combinata. Ma succede di tutto, la classifica intravista allo scadere viene totalmente stravolta dalle bandiere gialle, con moltissimi giri cancellati. Infine Jake Dixon arriverà in Q2 con il tempo di riferimento, Celestino Vietti invece disputerà la Q1.

La classifica FP3

La classifica combinata

Foto: motogp.com