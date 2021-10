MotoGP Austin: Il sigillo di Pecco Bagnaia, terza pole consecutiva

Pecco Bagnaia scatterà anche ad Austin dalla prima casella. Terza pole in tre GP per il pilota Ducati, che precede Fabio Quartararo e Marc Márquez.

Aragón, Misano ed ora a referto anche Austin. A Francesco Bagnaia piace molto la prima casella in griglia, ecco un’altra dimostrazione in queste qualifiche al COTA. E dopo un venerdì piuttosto difficile, come lui stesso aveva dichiarato… Ma oggi la musica è cambiata, ecco l’alfiere Ducati davanti a tutti e pronto a giocarsela in gara. Oltre a mettere un po’ più di pressione al leader MotoGP Fabio Quartararo, che gli scatterà proprio accanto. Terza casella infine per Marc Márquez, che riesce a limitare i problemi attuali sul giro secco piazzandosi esattamente dietro ai primi due piloti in classifica iridata. Tutti gli orari del Gran Premio.

Q1: Marini e Mir in vetta

In questo primo turno di qualifiche c’è anche Mir, reduce da un bel problema meccanico alla sua GSX-RR nelle FP4. Aleix Espargaró, pure lui in Q1, nelle ultime libere ha messo a referto il terzo incidente del weekend. Diventano però quattro con una nuova scivolata alla curva 12 appena uscito dai box, stesso punto in cui cadrà anche Oliveira. Ricordiamo che ci sono solo due posizioni disponibili, a lungo nelle mani del campione in carica e di Morbidelli. Joan Mir anzi lima ancora il suo miglior crono, l’alfiere Yamaha tiene la seconda piazza, i due rookie Esponsorama ci provano, ma ecco la sorpresa: Luca Marini svetta proprio sul finale, prendendosi la prima posizione! Esattamente nel momento in cui il fratello Valentino Rossi cade alla curva 6… Una Ducati e la seconda Suzuki quindi al passaggio del turno.

Q2: la prima casella è di Pecco Bagnaia

Completata la lista dei 12, scatta quindi la sfida per la pole position del Gran Premio delle Americhe. Tra i tanti emerge presto Martín (in scia a Márquez), ma si fa vedere anche Zarco (in coda invece a Pol Espargaró). Non sono gli unici: abbiamo infatti vari giochi di scie per ottenere il miglior crono possibile. Non è il caso per esempio di Quartararo o di Mir, che invece viaggiano da soli. Breve pausa ai box, per poi dare il via all’assalto finale in cui ecco comparire Pecco Bagnaia! L’italiano di Ducati si porta in vetta alla classifica e non molla più la posizione fino alla bandiera a scacchi, prendendosi la terza pole consecutiva. Accanto a lui ci sarà Fabio Quartararo, terzo infine è Marc Márquez.

Foto: motogp.com