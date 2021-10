Romano Fenati torna in Moto2, ufficiale l’accordo con Speed Up

Romano Fenati sarà pilota Moto2 l'anno prossimo, vestirà i colori Speed Up. Ufficializzato l'accordo per il Mondiale 2022.

Lo stesso pilota ascolano aveva anticipato che l’annuncio ufficiale sarebbe arrivato ad Austin. Ecco ora confermato il ritorno di Romano Fenati in Moto2, nelle file del Team Speed Up. Una vittoria ed altri tre podi finora in questa stagione 2021, la sua ultima quindi nella categoria minore del Motomondiale. Dall’anno prossimo scatta la sfida in sella alla Boscoscuro della struttura vicentina, accanto a Fermín Aldeguer.

“Sono molto contento di tornare in Moto2 e di farlo con Speed Up.” Così Romano Fenati commenta l’accordo raggiunto. Una seconda importante occasione, guadagnata coi risultati e che non vuole certo lasciarsi sfuggire. “Affronteremo la prossima stagione con l’obiettivo di crescere e migliorare, per poter essere competitivi sin da subito. Ringrazio Luca Boscoscuro e tutto il team per la fiducia riposta in me, son certo che insieme potremmo raggiungere ottimi risultati!”

Non è meno entusiasta Luca Boscoscuro, che si prepara ad accogliere l’esperto pilota ascolano nelle sue file nel 2022. Oltre ad essere più che certo della sua scelta. “Siamo entusiasti dell’arrivo in Speed Up di Romano Fenati: riteniamo sia un pilota con un potenziale elevato. Nella prossima stagione lavoreremo assieme per far esprimere a Romano tutto il suo talento. Son certo che con impegno e determinazione si possano conseguire numerosi traguardi.”

