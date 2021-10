Jaume Masiá si prende la prima casella in griglia Moto3 ad Austin. Il pilota KTM Ajo precede Dennis Foggia e Jeremy Alcoba.

Al Circuit of the Americas arriva la seconda pole stagionale per Jaume Masiá. La prima risale al GP di Doha, ma ecco che l’alfiere KTM Ajo riesce ad imporsi sulla complessa pista texana. A poco meno di due decimi di margine c’è Dennis Foggia, completa la prima fila Jeremy Alcoba. Per quanto riguarda il leader Moto3 Pedro Acosta, a referto la 15^ casella in griglia di partenza, Romano Fenati è 11°, ma ricordiamo che è l’unico vincitore italiano finora al COTA. Tutti gli orari del Gran Premio.

Q1: avanti Fellon, il duo Petronas e Surra

Surra e Rossi unici italiani rimasti fuori dalla Q2 diretta ed a caccia quindi del passaggio alla sessione successiva. A referto subito una scivolata per Lorenzo Fellon alla curva 13, highside poi per Tatay alla curva 9. Ma sarà il rookie francese di SIC58 in seguito a piazzare il miglior tempo in classifica, tenendolo fino alla bandiera a scacchi. Dietro di lui ci sono i ragazzi Petronas, ovvero John McPhee e Darryn Binder, per finire con Alberto Surra, che proprio all’ultimo si prende il quarto posto utile per passare il turno.

Q2: zampata di Jaume Masiá

Completata così la lista dei 18 piloti chiamati a disputare questo secondo turno, contendendosi quindi la pole position. Le buche certo si sentono parecchio anche in questa categoria, come dimostrano ad esempio gli ‘scossoni’ per Acosta (rischiando il contatto con il compagno di box davanti a lui) o per Fenati. È certo una bella lotta che sembra finire a vantaggio di Dennis Foggia, ma ecco infine la zampata di Jaume Masiá! L’alfiere KTM Ajo, con anche la scia di Acosta, riesce a stampare il miglior giro possibile e prendendosi così la pole position ad Austin. L’italiano chiude secondo, prima fila completata da Jeremy Alcoba.

Foto: KTM Media