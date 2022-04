MotoGP Austin, domenica da non perdere! Gli orari TV del 10/04

Concluso anche il sabato di qualifiche al Circuit of the Americas. Il pilota di casa Cameron Beaubier si è preso la prima pole in Moto2, in MotoGP brillano le Ducati e su tutti Jorge Martín, per finire con Andrea Migno in prima casella in Moto3. Come andrà in gara? Programma ed orari TV ben diversi dal solito, ma sarà una domenica da non perdere. La diretta integrale sarà garantita da motogp.com e Sky Sport MotoGP (in abbonamento), on demand su NowTV e SkyGo. Stavolta però gli appassionati potranno godersi qualifiche e gare in diretta anche su TV8.

Le highilights su Corsedimoto

Come di consueto Corsedimoto vi proporrà le highlights di prove e gare di tutte le categorie, oltre ad interviste, focus tecnici e approfondimenti. Tutti i video sono di altissima qualità, inoltre ricordiamo che per vedere le immagini non c’è bisogno di registrazione, è tutto gratis.

La programmazione Sky Sport

Domenica 10 aprile

16:20-16:30 Moto2 Warm Up

16:40-17:00 MotoGP Warm Up

17:10-17:20 Moto3 Warm Up

18:20 Moto2 Gara

20:00 MotoGP Gara

21:30 Moto3 Gara

La programmazione TV8

Domenica 10 aprile

18:20 Diretta Moto2 Gara

20:00 Diretta MotoGP Gara

21:30 Diretta Moto3 Gara

Foto: Ducati Corse