Superbike Aragon: Dove vedere le dirette TV e streaming del 10/04

L’apertura della Superbike 2022 ha offerto uno spettacolo fantastico. In gara 1 Jonathan Rea ha battuto all’ultima curva il ducatista Alvaro Bautista, con Toprak Razgatlioglu super aggressivo per buona parte della sfida, e infine terzo. E’ stato solo l’antipasto di una stagione lunga (12 appuntamenti, 36 corse) destinata a restare negli annali. Oggi il MotorLand Aragon aspetta due rivincite: la prima al mattino, sulla corta distanza di 10 giri, assegna 12 punti al primo e definisce le prime nove posizioni dello schieramento di gara 2. La corsa finale alle 14, su diciotto passaggi. Qui tutti gli orari TV Superbike e delle altre categorie in programma.

Le highlights su Corsedimoto

Come di consueto saranno disponibili sul nostro sito le immagini delle fasi più spettacolari di tutte le gare. Su Corsedimoto potete vedere anche le highlights MotoGP (e delle altre categorie del Motomondiale) e MXGP. Inoltre il nostro sito detiene i diritti web per l’Italia del British Superbike e del FIM EWC World Championship.

Domenica 10 aprile 2022

09:00-09:15 WorldSBK – Warm up

09:25-09:40 WorldSSP – Warm up

09:50-10:05 WorldSSP300 – Warm up

11:00 WorldSBK – Superpole Race (diretta SKY MotoGP, differita TV8 ore 13:00)

12:30 WorldSSP – Gara 2 (diretta SKY MotoGP)

14:00 WorldSBK – Gara 2 (diretta SKY MotoGP e TV8)

15:15 WorldSSP300 – Gara 2 (diretta SKY MotoGP)