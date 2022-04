Moto3 Austin: pole di Andrea Migno, doppia Italia con Foggia 2°

Andrea Migno in pole position, Dennis Foggia subito accanto a lui. Una doppietta tutta tricolore per aprire la prima fila domani del Gran Premio Moto3 delle Americhe ad Austin. I due continuano a mettere il proprio sigillo sul tracciato texano, ora manca solo la gara… Ma attenzione in primis anche a Xavi Artigas, all’ultimo risalito in terza piazza, o a Deniz Öncü, solo alla fine spinto in seconda fila, più i tantissimi altri in griglia. Sarà una domenica di corse certo da non perdere, ecco intanto come sono andate le qualifiche.

Q1: avanti Nepa e Bartolini

La prima notizia è che Alberto Surra è fuori causa dopo l’ultimo pauroso botto nelle FP3. La sospetta frattura dello scafoide della mano destra è stata confermata, ma il pilota Snipers cercherà di rimettersi per il GP a Portimao, tra due settimane. Scatta intanto il primo turno, protagonisti anche gli italiani Bertelle, Bartolini e Nepa, mentre una caduta complica subito il turno di Aji. La lotta serrata invece premia uno dei due ragazzi britannici: Scott Ogden è davanti allo scadere, seguito da Stefano Nepa, Elia Bartolini ed Adrián Fernández. Ma ecco Xavi Artigas, la zampata finale vale la prima piazza e quindi la Q2 assieme ad Ogden ed ai due nostri portacolori.

Q2: doppietta tricolore

La lista dei 18 è completa, scatta ora la lotta per la pole position Moto3 ad Austin. Una lotta serrata da subito, non mancano all’appello né Migno né Dennis Foggia, assieme soprattutto alle KTM Ajo e Tech3. Ma è l’italiano di Leopard a dettare poi il passo: una serie di giri veloci valgono la prima casella in griglia, decretata dalla bandiera a scacchi. Fine dei giochi? Assolutamente no: Andrea Migno suona la carica, arriva la pole, ma il connazionale risponde immediatamente, perdendo però nell’ultimo settore. La prima casella va al pilota Snipers! Doppietta tricolore in griglia, con Xavi Artigas a completare la prima fila, spingendo Öncü in seconda fila proprio alla fine.

Foto: motogp.com