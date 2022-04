MotoGP Argentina, Prove 2: doppietta Aprilia, Bagnaia in Q1!

Aleix Espargaró al comando, Maverick Viñales a seguire. Il secondo ed ultimo turno di prove libere ci dice che la coppia Aprilia si avvia verso la Q2 con i due migliori tempi di questa giornata a Termas de Río Hondo. Una top ten con parecchie Ducati, compreso Marini che all’ultimo spinge Oliveira in Q1. Ma non è l’unico nome sorprendente che troveremo nella prima sessione cronometrata…

Prove libere 2

Si riparte dai tempi realizzati nelle prime prove libere (il recap), in questa lunga sessione si decide la top 10 che accederà direttamente alla Q2. Non inizia bene il rookie Gardner, subito scivolato alla curva 1, a differenza delle FP1 si fa vedere qualche Ducati in più. Cinque di loro si portano immediatamente nelle prime dieci posizioni, pronte alla sfida. Aleix Espargaró comanda la classifica provvisoria, cade invece il fratello Pol, anche lui alla curva 1, sempre senza conseguenze ed anzi subito di ritorno al box. Qualche problema invece per Brad Binder, costretto a parcheggiare la sua KTM dopo un’improvvisa fumata bianca al posteriore. Non va meglio al fratellino Darryn, che nei minuti finali è protagonista di una scivolata alla curva 1, stesso punto in cui cade anche Bezzecchi. In testa rimane così la coppia tutta Aprilia, con Jack Miller subito a ruota, ma sarà una Q1 davvero ricca di sorprese…

La classifica FP2/combinata

I settori migliori

Foto: motogp.com