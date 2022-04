MotoGP Argentina, Prove 1: Takaaki Nakagami, un super ritorno

Tra i tanti stravolgimenti di questi giorni c’è anche quanto successo a Takaaki Nakagami. Il pilota LCR Honda brilla nel primo turno di libere MotoGP, davvero niente male se pensiamo che è arrivato appena in tempo dopo gli ultimi test negativi. Lo segue Fabio Quartararo davanti ai fratelli Espargaró, niente male però vedere il rookie Marco Bezzecchi in quinta posizione, tra l’altro unico pilota Ducati in top ten! Più tardi tocca al secondo ed ultimo turno turno di libere, seguito dalle qualifiche, ma vediamo intanto com’è andata.

Prove libere 1

Finalmente c’è tutto, dopo una nottata frenetica i team sono pronti per il GP in Argentina. In più LCR ha recuperato Takaaki Nakagami, subito partito dopo gli ultimi test negativi, mentre in Repsol Honda c’è il tester Stefan Bradl al posto di Marc Márquez. La MotoGP torna così a competere al Termas de Río Hondo per la prima volta dal 2019, iniziando con le FP1 ben più lunghe del normale per recuperare il venerdì cancellato. E con un attento ospite, un certo Sebastián Porto…

Scatta un po’ in ritardo Di Giannantonio, fermato nei primi minuti da un problema tecnico, per poi avere un ‘contatto ravvicinato’ con Pol Espargaró. Si comincia nel segno del campione Quartararo, che comanda provvisoriamente la classifica davanti a Brad Binder ed al duo Suzuki, ma si fa vedere presto in alto anche il duo Aprilia.

Come si si aspettava, valori molto simili tra tutti i piloti in griglia MotoGP, che tra le tante devono anche valutare le gomme. Sostanzialmente le stesse del GP 2019, pur chiaramente con alcuni aggiornamenti. Negli ultimi minuti la battaglia s’infiamma, è un turno importante in ottica qualifiche, sono tutti scatenati alla ricerca del miglior crono possibile. Sembra un turno nelle mani di Fabio Quartararo, ma ecco la zampata di Takaaki Nakagami: che giornate per il pilota LCR, in vetta alla classifica davanti al campione MotoGP in carica ed ai fratelli Espargaró.

La classifica

I settori migliori

