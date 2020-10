MotoGP, Aragón: Takaaki Nakagami in evidenza nel warm up

Takaaki Nakagami stampa il miglior crono nel warm up. Maverick Viñales segue in seconda piazza davanti ad Alex Rins, 6° il poleman Quartararo.

Concluso anche il warm up MotoGP, ora manca solo la gara. Il turno mattutino della domenica vede Takaaki Nakagami al comando della classifica, con Maverick Viñales ed Alex Rins a seguire. Sesto il poleman e leader iridato Fabio Quartararo, subito dietro al diretto rivale Joan Mir. Svolte così le ultime prove prima della competizione, che ricordiamo avrà luogo un’ora dopo del solito, vale a dire alle 15:00. Come sempre sarà un evento da non perdere, qui tutti gli orari del 18 ottobre.

Ultima sessione in cui, una volta di più si provano le gomme da utilizzare in gara. La maggioranza è in azione con la doppia soft, ma abbiamo qualche eccezione. Petrucci, Aleix Espargaró, Bagnaia, Dovizioso e Miller hanno la media posteriore, mentre Rabat utilizza la medium anteriore. Un breve tentativo di hard posteriore per Crutchlow, ma il britannico è rientrato subito al box. “Ha detto che era impossibile correre con questa mescola” ha ammesso Lucio Cecchinello ai microfoni di Simon Crafar.

In seguito, Piero Taramasso sempre a motogp.com indica come media-morbida la scelta della maggior parte dei piloti per la gara, forse qualche eccezione con media posteriore. Non ci si attende comunque un importante degrado nel corso del GP. Ancora una volta le Yamaha dettano in passo, ma si fanno vedere anche le Honda di Nakagami e Márquez. Sarà proprio il pilota giapponese a chiudere al comando, seguito da Maverick Viñales e da Alex Rins.

