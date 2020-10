MotoGP, Aragón: Gli orari TV, diretta Sky Sport/DAZN e differita TV8

Chiuso il GP di Francia, Motomondiale subito di scena il prossimo fine settimana al MotorLand Aragón. Tutti gli orari TV, diretta Sky Sport/DAZN e differita TV8.

Concluso il Gran Premio a Le Mans, ecco che subito si vola al MotorLand Aragón per il primo dei due eventi sulla pista spagnola. Nessuno stravolgimento stavolta per quanto riguarda gli orari: MotoGP, Moto2 e Moto3 correranno come sempre, pronti a dare vita ad un altro appuntamento memorabile. La diretta del Gran Premio di Aragón sarà garantita da Sky Sport MotoGP (canale 208) e da DAZN, mentre su TV8 saranno visibili qualifiche e gare solamente in differita.

La programmazione Sky Sport/DAZN

Giovedì 15 ottobre

17.00 Conferenza stampa MotoGP

Venerdì 16 ottobre

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 1

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 1

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 1

13.15-13.55 Moto3 Prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP Prove libere 2

15.10-15.50 Moto2 Prove libere 2

Sabato 17 ottobre

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 3

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 3

12.35-13.15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13.30-14.00 MotoGP Prove libere 4

14.10-14.50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.10-15.50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 18 ottobre

8.40-9.00 Moto3 Warm Up

9.10-9.30 Moto2 Warm Up

9.40-10.00 MotoGP Warm Up

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 17 ottobre

16.15 Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP e Moto2

Domenica 18 ottobre

16.20 Differita Moto3 Gara

17.40 Differita Moto2 Gara

19.20 Differita MotoGP Gara