MotoGP, Aprilia senza main sponsor: Rivola cerca l’anello mancante

Dopo gli otto podi e la vittoria collezionati da Aleix Espargarò e Maverick Vinales, Aprilia è chiamata ad alzare il baricentro di gioco. Il pilota di Granollers era ad un passo dalla conquista del titolo MotoGP fino al weekend di Aragon, poi qualcosa è andato in direzione contraria tra i GP di Motegi e Valencia. Nel corso della stagione la Casa di Noale ha anche dato prova della sua capacità di innovazione e ricerca, dispiegando un alettone al posteriore in stile F1 che ha attirato attenzione. Sul fronte aerodinamico la squadra di Massimo Rivola e Romano Albesiano sta dando prova di non essere seconda a nessuno. Ma anche gli altri tasselli dovranno essere inseriti nel modo giusto.

La rivoluzione di Massimo Rivola

Nella stagione 2023 si ricomincia con una line-up piloti ben definita per il prossimo biennio. Aleix e Maverick hanno un contratto biennale, per la prima volta ci sarà un team satellite che potrà garantire più dati e un’accelerata sull’evoluzione della RS-GP. Con quattro moto in griglia l’ago della bilancia si sposta matematicamente, ma molto dipenderà dal lavoro invernale in fabbrica e ai piani alti del gruppo veneto. Dal gennaio 2019 Massimo Rivola riveste il ruolo di amministratore delegato, ha saputo innestare nuove figure tecniche nell’organigramma aziendale, con ingegneri provenienti dal motorsport. Non facile in una regione, come il Veneto, gelosa delle proprie radici culturali. Inoltre chi arrivava dalla F1 ha dovuto adattarsi ad un ambiente professionale diverso, più orizzontale che verticale, dove si lavora con un numero decisamente più ristretto di persone.

Carattere e grinta

Il sistema dovrebbe essere ampiamente collaudato per la prossima stagione MotoGP, soprattutto dopo gli errori commessi nell’ultima parte di campionato. In una categoria al top del motociclismo mondiale non è possibile sbagliare mappa prima di scendere in pista per una gara. Aleix Espargarò aveva tutti i buoni motivi per prendersela con il team, anche se i panni sporchi andrebbero lavati in famiglia… La questione caratteriale è sicuramente un ingrediente da prendere in considerazione: “Questa è la parte più difficile, non solo tra gli ingegneri. Ci sono anche alcuni manager che hanno un carattere difficile – ha spiegato Massimo Rivola a Speedweek.com -. Ma se vuoi muoverti più velocemente, devi affrontare queste personalità e talvolta accettare i lati negativi del loro comportamento“.

Uno sponsor per l’avventura MotoGP

La grande macchina “racing” messa in piedi da Massimo Rivola ha richiesto anche un innalzamento del budget da parte del Gruppo Piaggio. Specialmente dopo che Aprilia si è distaccata da Gresini divenendo una squadra factory al 100%, quindi con nuovo personale impegnato in settori come la logistica, la ristorazione, l’hospitality… I risultati iniziano a vedersi, ma l’obiettivo è sedersi sul trono iridato della MotoGP. Manca solo un ultimo tassello per riempire il puzzle di Noale: un main sponsor importante. Per adesso Piaggio copre tutte le spese, ma un’iniezione finanziaria darebbe sicuramente linfa vitale ad un team che si trova ad un passo dal vertice. E su questo fronte potrebbero arrivare novità prima della prossima primavera.

