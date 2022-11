MotoGP, Aprilia nodo in gola. Massimo Rivola: “Difficile da digerire”

Aprilia prova a voltare pagina dopo il deludente finale di stagione 2022. Giornata speciale di Test MotoGP a Valencia, per la prima volta ci sono quattro RS-GP22 in pista grazie all’ingresso del nuovo team satellite RNF. Nel secondo box satellite diretto da Razlan Razali, sono approdati gli ex KTM Raul Fernandez e Miguel Oliveira, buone le prime impressioni dei neo arrivati. Ma regna anche una certa amarezza per il mancato terzo posto in classifica finale di Aleix Espargarò, l’a.d. Massimo Rivola non può nascondersi dietro la maschera delle emozioni.

Aprilia accoglie il team satellite RNF

Nel martedì di test MotoGP a Valencia il collaudatore Lorenzo Savadori resta a guardare, porgendo le sue due moto a Oliveira e Fernandez. La Casa di Noale si lecca le ferite, pur registrando la sua migliore stagione in classe regina, e guarda al futuro con più ambizione e la consapevolezza di essere ad un pelo dalla vetta. “Siamo tutti molto curiosi di vedere due piloti nuovi sulla nostra moto, il primo impatto è molto positivo, anche se è ancora presto. I piloti del team RNF stanno usando le moto del test team, con le ultime evoluzioni del 2022. Nel team ufficiale abbiamo le RS-GP22 con alcune parti nuove che stiamo provando per il 2023, non sono visibili perché sono sotto la carenatura“.

Buono il primo impatto di Miguel e Raul con il prototipo veneto. “Dicono sia una moto facile e che dà fiducia sull’avantreno, sentirselo dire è una conferma. Bisogna vedere se quando giri su tempi da qualifica questi commenti sono ancora validi. Ma i primi commenti – ha sottolineato Massimo Rivola – sono positivi“.

Delusione per il finale di stagione MotoGP

Aleix Espargaró ha regalato all’Aprilia la sua prima vittoria in MotoGP nel GP d’Argentina. Nella classifica a squadre, Aprilia Racing ha iniziato la pausa estiva al primo posto, ma dopo la gara di Valencia si sono visti surclassare dalla Red Bull KTM Factory Racing. Fino ad Aragon sembrava un’altra Aprilia, da Motegi è iniziato un tracollo verticale quasi inspiegabile. “E’ davvero brutto finire la stagione così. Per noi essere tristi e arrabbiati, dopo una stagione che francamente ha superato le aspettative, non è il modo giusto per concludere“.

Anche a Valencia, dopo pochi giri, la RS-GP del pilota di Granollers è rientrata ai box per un problema con la fornitura del carburante… “Si meritava assolutamente il terzo posto nel Mondiale, ma non lo ha conquistato per colpa nostra“, ha aggiunto Massimo Rivola. Se alla vigilia della stagione 2022 avessero proposto il 4° posto in classifica piloti a Noale avrebbero firmato ad occhi chiusi, ora non è un risultato di cui potersi gongolare. “Dobbiamo fare un altro salto e migliorare un po’ tutto nel nostro modo di lavorare… E’ abbastanza difficile da digerire“.