MotoGP, Aprilia chiede scusa a Espargarò: “Un errore imperdonabile”

Le due stelle Aprilia non brillano nel weekend di MotoGP in Giappone, dove Maverick Vinales chiude 7° e Aleix Espargarò 16° dopo una partenza dalla pit-lane causata da un problema di elettronica. La mappa “Eco” ha mandato in tilt la RS-GP del pilota di Granollers durante il giro di riscaldamento, costringendolo a ritornare ai box per salire sulla moto di riserva, senza configurazione e con una gomma morbida al posto della media. Con lo “zero” accumulato al Twin Ring Aleix vola in Thailandia con un distacco di 25 punti in classifica dal leader Fabio Quartararo, ma quanta amarezza al termine della gara nippponica.

Il commento di Massimo Rivola

Il maggiore dei fratelli Espargarò partiva dalla seconda fila e aveva un ottimo ritmo per puntare al podio. Poteva essere l’occasione giusta per divorare terreno in classifica e avvicinarsi a Quartararo e Bagnaia, invece l’errore di un ingegnere complica la corsa al titolo MotoGP. “Abbiamo commesso un errore imperdonabile – ammette l’a.d. Massimo Rivola -. Normalmente si dice di guardare sempre avanti, ma bisogna sedersi, guardare lo sbaglio che abbiamo fatto. Tutti possiamo sbagliare, ma bisogna mettere su una procedura che sia più a prova di bomba e magari fare anche le cose più semplici. A volte siamo troppo sofisticati in certe situazioni… Guardando i risultati dei nostri competitor abbiamo perso una grande occasione. Sappiamo qual è il problema, dobbiamo rendere la procedura più sicura e adesso bisognerà motivare Aleix per provare a vincere in Thailandia“.

Vinales bacchetta il team

A quattro gare dalla fine Aprilia Racing non ha altra scelta che mettere ben a fuoco il podio del Buriram. Il risultato del round thailandese potrebbe rivelarsi decisivo o fatale per tenere accesa la speranza iridata. Nulla da recriminare al lavoro della squadra veneta e al suo pilota di punta Aleix Espargarò, ma perdere punti per una distrazione è dura da digerire. “Aleix avrebbe potuto recuperare molti punti – ha detto Maverick Vinales ad ‘AS’ -. Se fossi al suo posto sarei molto arrabbiato, ovviamente. Non puoi fare quegli errori se lotti per un Mondiale. Certo l’errore è comprensibile, perché tutti sbagliamo, ma certi errori ti costano il titolo“.

La corsa al Mondiale MotoGP

Per dovere di cronaca Aleix non ha ripreso il tecnico del suo team responsabile dell’errore. Quando si è scusato dicendo che era stata colpa sua, il pilota di Granollers lo ha abbracciato forte. “Adesso si fa difficile, ma devi provare a vincere una gara. È l’unica opzione che mi è rimasta – ha ammesso il terzo in classifica MotoGP -. Fabio è una gara avanti a me e ne restano quattro. Devo vincere, in Thailandia o in Australia e Malesia. Se non vinco o non salgo sempre sul podio sarà impossibile“.

Massima comprensione per ogni membro della squadra, ma resta tanata amarezza per la chance sprecata in chiave iridata. “Quello che mi fa incazzare di più è aver perso un’occasione di vincere dopo aver visto la gara che altri hanno fatto“, ha aggiunto Aleix Espargarò. Non c’è tempo per i rimorsi, venerdì si ritorna in pista: “Non mi interessa il campionato, voglio solo vincere in Thailandia. Questo è tutto ciò che ho in mente in questo momento“.

