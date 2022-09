MotoGP 2022: Classifica Piloti e Costruttori dopo la gara di Motegi

La gara di Motegi ha regalato inedite emozioni, con un podio tutto “sui generis” formato da Jack Miller, Brad Binder e Jorge Martin. Il weekend di MotoGP giapponese consente a Fabio Quartararo di allungare in classifica nonostante il campione MotoGP abbia chiuso 8° davanti ad Enea Bastianini. Non è andata bene a Pecco Bagnaia, autore di un errore personale all’ultimo giro, nel tentativo di sorpassare il leader del campionato. Domenica nipponica da archiviare per Aleix Espargarò che nel giro di ricognizione si accorge di un problema di elettronica ed è costretto a rientrare ai box per prendere la seconda Aprilia RS-GP e ripartire dalla pit-lane.

Non riesce la rimonta ad Enea Bastianini che lotta nelle retrovie con il futuro compagno di box Pecco Bagnaia. L’alfiere del team Gresini Racing riesce a portare a casa un 9° posto che gli permette di mettere in valigia 7 punti per la classifica piloti MotoGP e si assesta a 49 lunghezze dalla vetta. Sale in classifica Jack Miller, forte della vittoria al Twin Ring di Motegi, che è 5° a quota 159 (60 punti da Fabio Quartararo). Tra meno di una settimana la classe regina ritornerà in azione al Buriram, in Thailandia, dove nel 2019 ha trionfato Marc Marquez davanti alle Yamaha di Fabio Quartararo e Maverick Vinales.

Classifica MotoGP 2022

Fabio Quartararo – 219 punti

2. Pecco Bagnaia – 201 punti

3. Aleix Espargarò – 194 punti

4. Enea Bastianini – 170 punti

5. Jack Miller – 159 punti

6. Brad Binder – 148 punti

7. Johann Zarco – 138 punti

8. Jorge Martin – 120 punti

9. Maverick Vinales – 113 punti

10. Alex Rins – 108 punti

11. Miguel Olivera – 106 punti

12. Luca Marini – 101 punti

13. Marco Bezzecchi – 80 punti

14. Joan Mir – 77 punti

15. Marc Marquez – 73 punti

Campionato Costruttori

Ducati 371 punti

Aprilia 226

Yamaha 221

KTM 181

Suzuki 134

Honda 113.