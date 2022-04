MotoGP, Aprilia ‘at work’: nuovo abbassatore ed evoluzione del motore

Dopo la vittoria in Argentina Aprilia ha fame di podi e altre vittorie in questa stagione MotoGP. Il successo di Aleix Espargarò a Termas de Rio Hondo ha dato un’iniezione di fiducia e consapevolezza nell’ambiente di Noale. Anche la zona punta centrata ad Austin è un segnale positivo, considerando che nel 2021 il pilota di Granollers era finito cinque volte a terra in tre giorni. Nell’altro angolo del box Maverick Vinales è in progressiva crescita e a Portimao tenterà di compiere un ulteriore step.

Aprilia RS-GP in evoluzione

Sarà un Gran Premio all’attacco per la Casa di Noale che schiera anche la terza punta Lorenzo Savadori. Una presenza importante quella del collaudatore romagnolo, che porterà in pista, oltre a evoluzioni di elettronica e prove di assetto, l’ultima specifica dell’abbassatore posteriore. In caso di esito positivo sarà portato in gara dalla wild card e poi girato ai piloti ufficiali nel prossimo appuntamento di Jerez. Ma Aprilia ha in canna un altro colpo importante: a fine maggio sulla RS-GP22 esordirà l’ultima evoluzione del quattro cilindri a V di 90°.

Paolo Bonora, team manager di Noale, guarda con ottimismo al week-end dell’Algarve. “Quello di Portimao è un circuito che ci piace molto sin dai tempi della Superbike, è una pista con continui cambi di direzione e pendenze, dove il pilota comanda“, spiega a ‘La Gazzetta dello Sport’. “E se guardo ad Aleix, che in questo momento è in formissima, vedo uno pronto a mettersi in gioco: già quando era venuto a girare qui la prima volta nei test 2020 era entusiasta. E speriamo che pure Maverick esca alla distanza“. La top-5 resta l’obiettivo cardine, senza sognare troppo in grande. “Il nostro obiettivo quest’anno è quello di stare il più possibile con i migliori, e credo che possiamo farcela“.

Obiettivi per il campionato MotoGP

Il tracciato di Portimao non è molto diverso da quello di Austin, serve una moto stabile nella fase di impennata, per tenere già la ruota anteriore ed essere fluidi nei cambi di direzione. La potenza del motore qui ha un ruolo meno importante rispetto a tracciati come Losail e Austin, invece ciclistica ed elettronica faranno la differenza. Aleix Espargarò nella stagione MotoGP 2021 qui era 6°, ma ora non vuole più accontentarsi: “Adesso non possiamo essere soddisfatti della P6. L’obiettivo non è cambiato dall’inizio della stagione. Naturalmente, le possibilità di lottare per il titolo sono maggiori del previsto – sottolinea il pilota catalano -. Non mi aspettavo di avere le opportunità che ho ora. Ma l’obiettivo rimane un posto tra i primi 5 nel Mondiale. Sarebbe un ottimo risultato. È difficile, ma questo è l’obiettivo e ho la sensazione che possiamo fare ancora meglio“.