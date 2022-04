Moto3 Portimao, Prove 1: Holgado al top tra pioggia e cadute

Alla Moto3 ed a Daniel Holgado l’onore di aprire il fine settimana a Portimao sotto la pioggia. Ma l’esordiente di Red Bull KTM Ajo non sembra trovarsi così male in queste condizioni, visto che inizia il GP col miglior tempo di queste prime prove libere. Il campione CEV Moto3 in carica precede Lorenzo Fellon ed Andrea Migno, il migliore della truppa tricolore in questo primo turno. Tantissime cadute a referto, una anche per il pilota francese di SIC58 Squadra Corse. Il resoconto della prima sessione all’Autódromo do Algarve.

Prove Libere 1

La prima notizia è che John McPhee non è idoneo. Il personale medico, dopo la visita di rito per valutare le sue condizioni, ha preferito fermarlo per permettergli di continuare il recupero alle due vertebre fratturate. Il pilota Max Racing Team ricomparirà a Le Mans, riecco David Salvador sia a Portimao che a Jerez. Da ricordare poi che c’è una wild card: Aspar Team infatti è a tre punte, ecco David Alonso, 15enne campione Red Bull Rookies Cup in carica, wild card accanto a García e Guevara. Assente poi Alberto Surra, infortunatosi ad Austin ed impegnato nel recupero. Ma c’è così una doppia occasione per l’interessante pilota malese Syarifuddin Azman, schierato per due GP da Snipers Team.

Guardando la pista, le condizioni di bagnato pesante non facilitano certo il compito ai ragazzi della Moto3. Da subito quindi si registrano un buon numero di cadute, a partire da Adrián Fernández nel suo primo giro. In seguito scivolano anche Ryusei Yamanaka, Elia Bartolini, Matteo Bertelle, Carlos Tatay, Sergio García (un mezzo highside), più un highside per Lorenzo Fellon. Tutto nel primo quarto d’ora, ad indicare le condizioni complicate nelle FP1. Nei minuti finali poi finiscono a terra anche Xavi Artigas, Riccardo Rossi, Ivan Ortolá, Gerard Riu, Ayumu Sasaki, mentre in vetta c’è un rookie. Daniel Holgado, con qualche rischio, brilla in queste condizioni ed è il migliore del turno, seguito da Fellon e da Andrea Migno.

La classifica

Foto: KTM Ajo