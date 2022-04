Moto3: Alberto Surra assente sia a Portimao che a Jerez

Il processo di recupero andrà avanti ancora per un po’. Snipers Team deve rinunciare ad Alberto Surra per i primo due round europei dell’anno, ovvero le trasferte a Portimao ed a Jerez. L’infortunio accusato nell’evento Moto3 ad Austin, per il quale si è resa necessaria anche un’operazione, richiede più tempo del previsto per sistemarsi del tutto. Il rientro quindi è previsto al momento per il GP di Francia, in programma tra un mese, da vedere se verrà schierato un sostituto.

Non erano mancati i brividi nel corso dei turni sul tracciato texano. Alberto Surra infatti si era reso protagonista di un brutto incidente già nel venerdì al COTA, senza conseguenze. Ma quello della giornata successiva, nel corso delle decisive FP3, è stato ancora peggio. Un pauroso botto sul dritto che l’ha lasciato piuttosto dolorante, oltre a provocare la bandiera rossa. Il pilota Moto3 è stato portato al Centro Medico, dov’è stata riscontrata la sospetta frattura dello scafoide del polso destro.

Lesione in seguito confermata ed una volta tornato in Italia ecco l’intervento per velocizzare il processo di recupero dall’infortunio. Ma a quanto pare ci vorrà più di quanto si sperava, come comunicato dalla squadra Moto3. “L’operazione è stata un successo, ma sfortunatamente questo non velocizza il recupero” si legge nella nota del team guidato dai Cecchini. “‘Tone’ è costretto a saltare sia Portimao che Jerez per un recupero perfetto.”

Foto: Snipers Team