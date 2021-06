MotoGP, Aprilia-Andrea Dovizioso: il tempo sta per scadere

Andrea Dovizioso ha chiuso il suo terzo test MotoGP con Aprilia. Massimo Rivola fa intendere che è giunta l'ora di prendere una decisione.

Andrea Dovizioso ha chiuso la due giorni di test MotoGP a Misano in sella alla Aprilia RS-GP21. Il suo primo vero test su pista asciutta e in condizioni ideali, effettuando 78 giri nel day-1 e 48 il giorno successivo. Ha girato su tempi piuttosto veloci, in linea con gli altri della classe regina presenti sul tracciato adriatico. Ma non era il cronometro il riferimento più importante. Il folrivese ha testato elementi di aerodinamica, elettronica e dinamica generale della moto, con diverse soluzioni di ciclistica.

Massimo Rivola è volato subito nel paddock di Assen per seguire il week-end di gara, con entrambe le Aprilia nella top-10 al termine delle FP1. Un buon inizio per la casa di Noale che ora attende riscontri dal test di Andrea Dovizioso. “E’ stato un bel test, Andrea ha fatto più di 150 giri in due giorni. Noi avevamo tante cose da provare, fosse stato per noi avremmo girato anche il doppio. Si è trovato bene con la moto, è stato il suo primo vero test, ha guidato anche bene e si è divertito. Il mese prossimo andremo ad Aragon per altri due giorni, continuiamo lo sviluppo, ma noi dovremo prendere decisioni prima, perché siamo rimasti scottati in passato“.

Aprilia non può attendere ancora tanto la decisione del Dovi. Un ultimatum che scade entro pochi giorni o un paio di settimane. Poi Massimo Rivola dovrà tratte le conclusioni e muoversi sul mercato, se l’ex ducatista non avrà intenzione di ritornare a correre in MotoGP. A Misano ha lavorato con il suo solito carattere e stile. “Lui parte sempre lontano, come nelle FP1, un passettino alla volta, spingendo sempre di più, sempre con le stesse gomme. Così è stato anche con noi, ha avuto un approccio più sportivo per la sua e la nostra prestazione. Le modifiche apportate vanno nella direzione giusta“. Ad oggi ancora nessun impegno per il futuro: “L’occhio da diavolo non l’ho riconosciuto, ma quello della tigre penso che lo avesse“.