Maverick Viñales inizia il weekend ad Assen col miglior crono nelle prime prove libere MotoGP. A seguire Pol Espargaró ed Alex Rins.

Il fine settimana ad Assen comincia bene per Maverick Viñales. L’alfiere Monster Yamaha, che non ha nascosto la grossa delusione per la situazione attuale, cerca risposte e soluzioni, e certo non è male iniziare col miglior crono nelle FP1. Dietro di lui c’è Pol Espargaró, alla ricerca del giusto feeling con la RCV, mentre in terza piazza c’è la Suzuki di Alex Rins, seguita dal leader MotoGP Fabio Quartararo. La sorpresa è forse avere una sola Ducati ed una sola KTM in top ten (Zarco e Petrucci), mentre troviamo entrambe le Aprilia. Seconda sessione al via alle 14:10, tutti gli orari del weekend.

C’è un volto sorridente in più nel paddock MotoGP, ovvero il pilota Superbike Garrett Gerloff, chiamato per sostituire l’infortunato Morbidelli (oggi sotto i ferri). L’anno scorso a Valencia aveva disputato solo le libere al posto di Rossi, stavolta completerà l’intero Gran Premio. Duo Repsol Honda (inizialmente al lavoro in tandem) e coppia Monster Yamaha presto nelle zone alte della classifica, con l’inserimento anche della Aprilia di Espargaró. Non ci vuole molto prima che Viñales passi al comando, mentre abbiamo un incidente per Gerloff, più qualche ‘scossone’ per Savadori e Quartararo. Da segnalare in pista Marc Márquez con il nuovo telaio sulla sua RCV. Alla fine nessuno scalza lo spagnolo del team factory della casa di Iwata, che chiude col miglior crono davanti alla Honda di Pol Espargaró ed alla Suzuki di Alex Rins.

La classifica

Foto: Monster Energy Yamaha